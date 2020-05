Birgitte Franck, medlem af Ældrerådet på Frederiksberg, har sin daglige gang på Tesdorfsvej og har fra nærmeste hold oplevet, hvordan vanvidsbilister, som hun kalder dem, forsvandt som dug fra solen, da Tesdorfsvej i juli sidste år fik etableret vejbump i begge retninger på strækningen fra Godthåbsvej til Femte Juni Plads.

»I en tid hvor coronaen skaber rigtig mange bump i stort set alle borgeres hverdag, så glæder jeg mig over, at der også findes positive bump. Bumpene på Tesdorfsvej er lavet med relativt kort afstand og har i den grad den ønskede virkning. Bilernes fart er blevet sænket væsentligt,« siger Birgitte Franck og fortsætter:

»Jeg drømmer om lignende tiltag andre steder i kommunen. Et projekt der – ud over at nedsætte farten – måske også kunne få flere borgere til at tænke mindre i biltransport og mere i grøn transport, som jo er et mål i Frederiksbergstrategien,« siger hun og tilføjer drømmende:

»Tænk hvis Frederiksberg blev den første by i Europa med bump på alle større veje.«

