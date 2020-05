Kommunen køber zookort til alle byens folkeskoleelever

Et snævert flertal i undervisningsudvalget bestående af Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet besluttede mandag at indkøbe zookort til alle Frederiksbergs cirka 7.500 folkeskoleelever.

Der er i alt afsat 200.000 kroner til indkøb af skolekort. Kortene kan anvendes i forbindelse med undervisning og fritidsaktiviteter i skole, SFO og klub. Zoos skoletjeneste forventes, at støtte folkeskoleeleverne til et kreativt, varieret og udfordrende undervisningsforløb.

2. viceborgmester og formand for undervisningsudvalget, Michael Vindfeldt (S), siger:

»Det er vigtigt, at vi har en fælles kerne af aktiviteter, som alle børn møder i et skoleliv på Frederiksberg. Det er nu endt med dels at være et forløb på arbejdermuseet, et forløb med Hermes Gymnastik, et forløb i København Zoo og et Frederiksberg-forløb, hvor man kan vælge blandt de lokale museer, teatre og foreninger. Det er jeg rigtig godt tilfreds med,« siger Michael Vindfeldt og tilføjer:

»Og nå ja, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at det er win-win, at vi kan hjælpe København Zoo i en svær tid, for nu kommer vi til at købe masser af skolekort til den hårdt pressede zoologiske have, der betyder så meget for så mange af os på Frederiksberg.«

Det Konservative Folkepartis Helle Sjelle siger om det åbne skoleforløb:

»For os har det været vigtigt at sikre, at skoleeleverne på Frederiksberg får et kendskab til det lokale miljø, som de er en del af. Derfor har vi arbejdet for, at der både kom et Frederiksberg-forløb med de lokale kulturinstitutioner og et forløb med København Zoo.«