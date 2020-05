Hellere et blomstrende butiksliv end en bugnende kommunekasse

Står det til Liberal Alliances Lars Berg Andersen, så har de erhvervsdrivende på Frederiksberg betalt dækningsafgift for sidste gang.

»Man skal da ikke beskatte noget, som man vil have mere af. Vi ønsker alle et funklende lokalt erhvervsliv, så hvorfor belaste de erhvervsdrivende med en skat i form af dækningsafgift?«

Sådan lyder logikken fra Lars Berg Andersen, der er Liberal Alliances 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen. Han fortsætter:

»Hvis vi vil bevare et varieret butiksliv på Frederiksberg også efter corona, så skal vi lade være med at opkræve unødige ekstraskatter af butikkerne. Mange opfatter måske Frederiksberg som et lavskatteparadis på grund af de relativt lave personskatter, men butikker og det øvrige erhvervsliv på Frederiksberg pålægges faktisk en ekstraskat i form af dækningsafgift. En ekstraskat, som kun 37 af landets 98 kommuner opkræver.«

Opkrævning udskudt

Som en konsekvens af coronakrisen har Frederiksberg Kommune udskudt opkrævningen af dækningsafgift for 2. halvår 2020.

»Men betales skal den jo på et tidspunkt,« fastslår Lars Berg Andersen og fortsætter:

»Lad os nu benytte lejligheden til at afskaffe den helt. Dækningsafgiften er en stor belastning for hver af de mange små butikker, og det til trods er det samlede provenu for kommunen faktisk beskedent,« pointerer han og uddyber:

»Det vil kun koste kommunekassen cirka 35 millioner kroner årligt at afskaffe dækningsafgiften. Det er altså relativt lidt i kommunens 6,5 milliarder kroner store årsbudget. Det ville ikke betyde så meget for kommunens samlede økonomi, mens det ville være en betydningsfuld håndsrækning for den enkelte lille forretning på H.C. Ørsteds Vej, Gammel Kongevej eller Falkoner Allé, som måske betaler mellem 5.000 og 20.000 kroner om året i dækningsafgift enten direkte, hvis han selv ejer forretningen, eller over huslejen, hvis han lejer forretningen.«

(artiklen fortsætter under billedet)

Butikslivet vil blomstre

Lars Berg Andersen understeger, at bekæmpelse af dækningsafgiften er en mærkesag for Liberal Alliance på Frederiksberg:

»Liberal Alliance har ved flere lejligheder på rådhuset foreslået en afskaffelse, og vi har da også to gange fået sænket dækningsafgiften som et vores aftryk i de årlige budgetforlig, men ellers kæmper vi desværre mod en masse andre partier, der hellere vil have en bugnende kommunekasse end et blomstrende butiksliv på Frederiksberg.«

Men hvordan skal de 35 millioner kroner til afskaffelse af dækningsafgiften finansieres?

»I forbindelse med udligningsforhandlingerne troede man længe på Frederiksberg, at vi ville få en langt større regning, end vi endte med at få. I den forbindelse var der selvfølgelig lavet beregninger af, hvor der skulle spares for at pengene kunne findes. Disse besparelsesforslag kan vi passende finde frem nu og bruge til at finansiere afskaffelsen af dækningsafgiften i stedet,« siger Lars Berg Andersen og tilføjer:

»Vi skal jo heller ikke glemme, at en afskaffelse af dækningsafgiften vil medvirke til et mere blomstrende butiksliv på Frederiksberg. Det vil betyde flere arbejdspladser og dermed flere skattekroner i kommunekassen. Der er ikke en enkelt post på kommunens budget, men kan slå en streg over for at finde de 35 millioner kroner. Det er et spørgsmål om at arbejde blot én procent smartere alle steder i kommunen.«