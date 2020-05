Beboere er rykket ind i rost byggeri

Godt et år efter første spadestik har beboerne fået udleveret nøglerne til deres nye hjem på Falkoner Allé 128. Nybyggeriet roses for sin arkitektur og for at falde naturligt ind i omgivelserne.

Det er Boligforeningen AAB, som har opført bygningen, der er nabo til De Døves Kirke. Administrerende direktør i AAB, Christian Høgsbro, udtaler i en pressemeddelelse:

»Jeg er rigtig glad for det færdige resultat. Jeg synes, det er et smukt byggeri, der passer godt ind i de eksisterende omgivelser. Og så er jeg utrolig glad for, at det – sammen med Frederiksberg Kommune – er lykkedes os at bygge alment på en af de forholdsvis få byggegrunde, der findes i kommunen. På den måde er vi med til at sikre, at folk med helt almindelige indkomster får mulighed for at bo attraktivt på Frederiksberg.«

Andre nyheder

Christian Høgsbro bakkes op af borgmester Simon Aggesen (K):

»Frederiksberg er – og skal fortsat være – en by for alle. Det er et af de temaer, vi er meget optaget af i Kommunalbestyrelsen i disse år. Vi skal sikre mangfoldigheden og diversiteten. Det kræver en sammensætning af boliger, der netop gør byen tilgængelig. Det gælder ikke mindst almene boliger, som Kommunalbestyrelsen har et stærkt fokus på, at vi får bygget flere af,« siger han.

Ros til arkitekturen

Den nye ejendom på Falkoner Allé 128 ved Ågade blev 1. maj anmeldt og rost af Politikens arkitekturanmelder, Karsten Ifversen. Han skriver blandt andet, at resultatet er ’bedre end meget af det private spekulationsbyggeri, der er opført de seneste årtier’.

Arkitekt Kristian Pedersen Haug fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel, der har slået stregerne til den nye AAB-afdeling, er naturligvis også glad for de rosende ord:

»Vi har forsøgt at gøre en dyd ud af begrænsningerne. Placeringen på Danmarks mest trafikerede vej, et hus omgivet af karréby, kirke og villaer. Disse forudsætninger har givet bygningen en ganske særlig udformning. Men på trods af dette har huset en stilfærdighed, som gør, at det opleves som en naturlig fortsættelse af de 100 år gamle nabohuse. Vi bliver meget stolte, når folk siger, at det ligner et hus, som har ligget der længe,« fremhæver Kristian Pedersen Haug.

AAB’s nye bygning indeholder 14 boliger med to til fire værelser. Frederiksberg Kommune har anvisningsretten til fem af boligerne. Huslejen ligger i størrelsesordenen 7.000-11.000 kroner.