Snart filmtid igen: Falkoner Biografer genåbner

Popcornene er fundet frem, og mere end to måneders ventetid er ved at være ovre. Fra på fredag 29. maj kan du igen se film i Falkoner Biografer på Sylows Allé. Og budskabet fra Nordisk Film Biografer er klart: Du kan trygt gå i biografen.

Biografchef hos Falkoner Biografen, Helle Strømø, er klar til genåbningen:

»Det har været en ekstraordinær tid, så nu bliver det godt at åbne igen og byde vores gæster velkommen. Vi har savnet dem, og jeg tror at mange glæder sig til at kunne gå i biografen igen,« siger biografchef Helle Strømø.

Planen er, at Falkoner Biografer i første omgang holder åbent torsdag til søndag samt på helligdage. Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges således, at der aldrig vil være for mange mennesker på én gang i biograflobbyen, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne.

Gæsterne vil blive mødt af en vært, som vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse.

»Vi overholder alle retningslinjer. Der er skilte, afstandsmarkører, håndsprit, og personalet sørger for, at gæsterne får en tryg oplevelse. Så nu glæder vi os bare til at vise nogle gode film,« siger Helle Strømø og opfordrer i samme moment til, at man køber sine billetter online på forhånd for at undgå kødannelse og ventetid.

Når Falkoner Biografer genåbner vil det blandt andet være med animationsfilmen ’Fremad’, den danske debutfilm ’Kød og Blod’ med Sidse Babett Knudsen på rollelisten og ’Bombshell’ med Charlize Theron.