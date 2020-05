Josefine har trodset al coronafornuft og åbnet tøjbutik på Gammel Kongevej

‘A lovely project’ henvender sig bredt med tøj til den moderne 25-årige og den stilbevidste 70-årige. Alle varer er håndplukkede og bæredygtige.

Danmark var i sin dybeste coronakrise, da 27-årige Josefine Fischer Jensen 17. april slog dørene op til drømmen om egen tøjforretning midt på Gammel Kongevej – i nummer 130A for at være helt præcis.

»Det var en virkelig mærkelig tid at åbne i. Men jeg betalte jo alligevel butiksleje, så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne få det bedste ud af det,« lyder logikken fra Josefine Fischer Jensen.

»Og det er faktisk gået meget godt. Folk har været søde til at kigge ind,« tilføjer hun.

Om idéen med sin forretning fortæller hun:

»’A lovely project’ er tænkt som en lille, hyggelig tøjbutik med fokus på bæredygtighed og naturlige og rene materialer. Jeg håndplukker fra de bedste mærker, og alle varer er nøje udvalgte og tilpasset butikkens univers.«

Josefine Fischer Jensen lover, at den lille butik rummer varer for såvel den 25-årige som for den 70-årige og alle derimellem.

»Sortimentet spænder over bløde basisvarer, fint festtøj og naturlig hudpleje plus lidt lækkert til hjemmet som for eksempel puder, kurve, krukker og lanterner,« tilføjer den unge butiksejer.