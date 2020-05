Frederiksberg Kommune når mål et år før tid: Halverer CO2-udledning fra vejbelysning

Overgang til klimavenlige LED-pærer, grøn strøm og bedre styring har halveret vejbelysningens CO2-udledning på Frederiksberg i forhold til 2005. Dermed når kommunen sit mål et år tidligere end forventet.

Frederiksberg Kommunes arbejde med at skabe klimavenlig vejbelysning giver gode resultater, og det endda hurtigere end forventet. Målet om, at CO2-udledningen skal være halveret efter 2020, blev nemlig nået allerede i 2019.

Det glæder naturligvis borgmester Simon Aggesen (K):

»Ambitionen er, at Frederiksberg bliver helt CO2-neutral i 2030. Det kræver en målrettet indsats i alle sammenhænge. Jeg er meget tilfreds med, at bestræbelserne i forhold til vejbelysning viser så flotte og så hurtige resultater. Det er endnu et vigtigt skridt på vejen til vores endelig mål om CO2-neutralitet, og det inspirerer os alle til at arbejde videre for en grøn, bæredygtig og klimavenlig by,« siger han.

Andre nyheder

Resultaterne er først og fremmest sket ved at udskifte de gamle CO2-tunge pærer til mere klimavenlige LED-pærer, der bruger mindre strøm og holder længere. Indkøb af grøn strøm og brug af intelligent vejbelysning, hvor lyset dæmpes i bestemte perioder, har også været med til at begrænse CO2-udledningen.

Æstetikken tilgodeset

Formand for by- og miljøudvalget, Jan E. Jørgensen (V), lægger stor vægt på indsatsen – også i fremtiden:

»Vi har skiftet lyskilderne til langt mere klimavenlige løsninger. Men vejbelysning vil altid bruge strøm, og derfor kan den kun blive CO2-neutral, hvis den strøm vi benytter, er CO2-neutral. Af den grund er produktion og indkøb af grøn strøm helt afgørende i det kommende arbejde,« fastslår han.

Efter halveringen er Frederiksberg Kommunes CO2- udledning fra vejbelysning nede på 500 ton CO2. Den skal være helt neutral senest i 2030. Siden 2013 har Frederiksberg brugt cirka to millioner kroner årligt på den mere klimavenlige vejbelysning.

»Frederiksberg Kommune har også tilgodeset æstetikken i forbindelse med vejbelysningen i de senere år. Nye gadelamper skal passe til de mange klassiske bygninger i byen og være med til at styrke kommunens visuelle identitet. Samtidig er LED-pærernes lys varmt og med en god farvegengivelse, og lampernes skærme skaber god rumfornemmelse,« hedder det i en pressemeddelelse udsendt af Frederiksberg Kommune.