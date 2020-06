Byggeri af gigantisk skybrudstunnel i gang

Byggeriet af kæmpe skybrudstunnel på 1,3 kilometer er nu igangsat. Det begynder på Halmtorvet og først til næste år bliver der lavet en byggepladsen ved Vodroffsvej.

Kapaciteten i den nye skybrudstunnel, der kommer til at løbe fra Vodroffsvej til Halmtorvet og videre til Kalvebod Brygge kommer til at have en kapacitet svarende til to tredjedele af Gudenåens vandgennemstrømning.

Det vil sige 20 kubikmeter vand i sekundet. Det oplyser HOFOR og Frederiksberg Forsyning, der sammen står bag det store skybrudsprojekt.

Den 1,3 kilometer lange skybrudstunnel vil blive gravet dybt ned. Hele 17 til 20 meter under jorden.

Til arbejdet med tunnelen bliver der lavet arbejdsskakte med tilhørende byggepladser på Halmtorvet/Gasværksvej samt ved Vodroffsvej/ Gl. Kongevej og Kalvebod Brygge 45.

I første omgang er det dog kun Halmtorvet, der bliver berørt. Borearbejdet sker fra skaktene i hver ende og i retning mod skakten i midten ved Halmtorvet, hvor boremaskinerne efter endt arbejde hejses op.

»Mens selve borearbejdet foregår, vil der vil være begrænset aktivítet ved Halmtorvet«, fortæller projektleder i HOFOR Marius Andersen Bruce i en pressemeddelelse og fortsætter:

»I fase 1, der varer fra nu og frem til årsskiftet, inddrages en del af Halmtorvet i området ved basketballbanen, og fra Halmtorvet øst lukkes for biltrafik ud mod Gasværksvej. Trafikken for cyklister og gående vil fortsat kunne afvikles uden større forhindringer, mens biltrafik i retning mod hovedbanen lukkes fra efteråret og frem til nytår.«

Fire år med hegn

De næste fire år kommer der til at være afspærring med hegn på Halmtorvet.

»I fase 2, der varer fra starten af 2021 og tre år frem, bliver Gasværksvej spærret for al biltrafik ved Halmtorvet, fordi arbejdsskakten skal anlægges midt i det eksisterende kryds. I denne fase inddrager vi også en del af det grønne anlæg vest for Gasværksvej, ligesom arealet, hvor basketballbanen er i dag, stadig vil være byggeplads«, siger Marius Andersen Bruce.

Man kan dog stadig komme forbi på cykel eller til fods, og i anden fase bliver der åbnet for, at biler igen kan passere byggepladsen på Halmtorvet i retning mod hovedbanen.

Lover tæt dialog

Ifølge Marius Andersen Bruce kommer projektet til at fortsætte i tæt dialog med naboerne.

»Vi er i tæt dialog med repræsentanter for naboer, beboere og virksomheder, til projektet, så alle føler sig godt informeret om, hvad der skal ske hvornår og kan give deres besyv med omkring de udfordringer, som kan opstå undervejs i sådan en byggeproces,« siger Marius Andersen Bruce.

Projektet forventer at stå færdigt i 2025 og så vil det eneste synlige arbejde på overfladen være pumpestationen ved Kalvebod Brygge.