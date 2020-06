Her er Frederiksbergs fødselsdagstegning til dronningen

Emmelie og Daniel fra 3.B på Skolen på Nyelandsvej har tegnet den tegning, der er udvalgt som Frederiksbergs gave til dronningen i anledning af Hendes Majestæts 80-års fødselsdag.

Børn fra 3. klasser på alle byens skoler har indsendt bidrag, og borgmester Simon Aggesen (K) har valgt den tegning, som nu bliver givet i gave:

»Vi har fået mange flotte og farverige tegninger, og man kan virkelig se, at børnene har gjort sig umage. Jeg er imponeret over den kreativitet og opfindsomhed, som de har lagt for dagen, og jeg er sikker på, at det også vil glæde dronningen,« udtaler borgmesteren.

Børnene skulle male deres egen fortolkning af dronningen og krydre tegningen med mindst et at af byens mange vartegn som Zoo-tårnet, rådhuset eller Frederiksberg Slot.

Dronning Margrethe får fødselsdagstegninger fra børn i alle landets 98 kommuner. De vil senere blive udstillet på Christiansborg, hvor offentligheden har adgang til at se dem. Dronningen vil få billederne overrakt ved en ceremoni, som er den eneste officielle begivenhed, der stadig afholdes i anledning af den runde fødselsdag.