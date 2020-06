Borgere savner politisk handling: Nu tager frivillige skraldet og fejer for egen dør

Har du lidt tid i overskud lørdag 13. juni? Så kan du bruge den fornuftigt i tidsrummet kl. 10.00-13.00. Her arrangerer en række frivillige en koordineret skraldeindsamling med i alt 18 mødesteder fordelt over hele København og Frederiksberg.

De frivillige stå klar til at udlåne handsker og affaldssække til alle, der vil give en hånd med i den storstilede skraldeindsamling.

Skraldeaktivist Rachel Roed Pryce, der er en af hovedkræfterne bag skraldeindsamlingen, sætter pris på al hjælp – uanset om man samler skrald i et kvarter eller i tre timer:

»Man kan dukke op, når som helst det passer i tidsrummet kl. 10.00-13.00. Alle er velkomne – store som små. Man er velkommen – også bare for at give en hånd med i et kvarters tid. Det vigtigste er, at man kommer, som man er, og man yder, hvad man har kræfter, tid og lyst til.«

Rachel Roed Pryce tilføjer:

»Vores håb er, at man fra politisk side snart tager skraldeproblematikken alvorligt – både i Hovedstaden og på landsplan. I bund og grund er det vores ønske, at vi alle sammen lægger ud med – bogstaveligt talt – ’at feje for egen dør’. At vi alle går ud foran vores egen hoveddør og samler skrald op på fortovet. På den måde kan vi så småt blive en af de reneste hovedstæder i verden.«

Her de 18 mødesteder lørdag 13. juni kl. 10.00-13.00:

• City: Københavns Rådhusplads (foran trappen)

• City: På Højbro Plads

• City: 7Eleven på Nørreport

• Vesterbro: Ved indgangen til Planetarium

• Nørrebro: Ved Nørrebro Runddel Metrostation

• Nørrebro: Krydset ved Hillerødgade og Den grønne sti

• Østerbro: Ved indgangen til Trianglen Metrostation

• Islands Brygge: På Svend Aukens Plads

• Christianshavn: På Christianshavns Torv

• Sundby: På Skotlands Plads (over for Købnerkirken)

• Frederiksberg: Bag Frederiksberg Centret (ved CBS)

• Frederiksberg: Ved KB Hallen Station

• Frederiksberg: Ved Flintholm Station

• Valby: På Valby Tingsted

• Vanløse: Ved Vanløse Metrostation

• Brønshøj/Husum: Ved Husum Bypark

• Gentofte: På Gentofte Torv

• Charlottenlund: Ved Charlottenlund Station