Placering af navneplade til debat: Er det mangel på respekt for de omkomne?

Navnene på de omkomne i forbindelse med bombningen af Den Franske Skole for 75 år siden er henvist til bagsiden af monumentet på Frederiksberg Allé. »Synd og skam,« kalder Lars H. Christiansen fra Maglekildevej det i et debatindlæg.

I 1953 blev rejst et monument på Frederiksberg Allé i respekt for de 125 mennesker (heraf 87 børn, ti nonner og tre lærerinder), der mistede livet, da et engelsk bombefly 21. marts 1945 ved en fejl bombede Den Franske Skole. Navnene på de omkomne blev i 1954 nedfældet i fliserne rundt om monumentet.

Som årene er gået, er de mange navne imidlertid blevet mere og mere utydelige. Det har Frederiksberg Kommune forsøgt at opveje ved at prente navnene i en messingplade.

Pladen er imidlertid fastgjort bag på mindesmærket, og kan altså kun læses af de indvidede, som ved, hvad mindesmærket gemmer på bagsiden.

I et debatindlæg sendt til Frederiksberg Bladet skriver Lars H. Christiansen fra Maglekildevej, blandt andet:

»(…) en messingplade, der ved sin komplet uforståelige placering imidlertid er usynlig for de fleste. Navnepladen er simpelthen fastgjort på statuens bagside. I en smal passage, som desværre også benyttes som nødtoilet for tankeløse, trængende tumber, der her letter sig for både småt og stort.«

Lars H. Christiansen har desuden udset sig et oplagt – og mere synligt – sted at placere messingpladen.

Læs Lars H. Christiansens debatindlæg i sin fulde længde herunder:

116 dræbte i skammekrog

Af Lars H. Christiansen, Maglekildevej 2

Hvor er det dog synd og skam, at ofrene for en af 2.Verdenskrigs største danske tragedier er anbragt i skammekrogen.

21. marts 1945 – altså få dage før krigens afslutning – mistede 116 mennesker livet, da engelske flyvere ved et uheld bombede Jeanne d’Arc Skolen på Frederiksberg Allé. Navnene på de 87 børn og deres nonner har siden været at se på fliser rundt om mindesmærkets smukke statue.

Nu er alle navnene også prentet i en messingplade, der ved sin komplet uforståelige placering imidlertid er usynlig for de fleste. Navnepladen er simpelthen fastgjort på statuens bagside. I en smal passage, som desværre også benyttes som nødtoilet for tankeløse, trængende tumber, der her letter sig for både småt OG stort.

’Det kan vi ikke være bekendt’, som en vis Margrethe sikkert ville sige.

Alternativet er ikke svært at få øje på: På den lille mur ud for nummer 76-78 er i forvejen opsat et lille skilt med oplysning om katastrofen på Den franske Skole. Der er faktisk rigelig plads til, at også skammekrogens navneplade kan komme frem i lyset. Måtte det ske hurtigst muligt.

Det er ikke at nedgøre nogen

Formand for kultur- og fritidsudvalget på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh (K), kan ikke følge Lars H. Christiansens kritik af messingpladens placering:

»Jeg mener, at monumentet for bombardementet af Den Franske Skole fungerer godt, som det er nu. Det er et smukt og værdigt sted, og jeg mener kun det er en ekstra styrke, at man kan se navnene for ofrene på bagsiden. Jeg synes på ingen måde, at det er at nedgøre nogen, tværtimod er det med til at sikre, at vi ikke glemmer dem.«