Vil omdanne p-pladser til udeservering: »Gør Frederiksberg til Nordens Paris«

Caféer og restauranter skal have mulighed for at inddrage p-pladser til udeservering, hvis det står til Radikale Venstres David Munis Zepernick.

I sommermånederne skal alle have lov til at tilbyde deres kunder udeservering på de foranliggende parkeringspladser – uanset om man i forvejen har udeserveringstilladelse.

Sådan lyder forslaget i korte træk fra kommunalbestyrelsesmedlem David Munis Zepernick (RV), der vil slå et slag for de lokale restaurationer og hjælpe byens caféer og restauranter i en svær tid.

»Med forslaget slår vi to fluer med ét smæk. Vi understøtter det coronatrængte restaurations- og caféliv på Frederiksberg, og vi skaber en by med lidt mere sydlandsk inspireret udeliv. Hvis vejrguderne er med os i år, kan vi komme ganske tæt på at gøre Frederiksberg til Nordens Paris,« siger David Munis Zepernick.

Mange ledige p-pladser

Ifølge Zepernick kræver muligheden for udeservering ofte ikke andet, end at der sløjfes et par p-pladser foran restaurationen.

»Jeg foreslår, at vi åbner for mere udeservering – både for de caféer og restauranter, som allerede har en udeserveringstilladelse, men også for de restaurationer, som p.t. ikke er i besiddelse af en tilladelse, men hvor de fysiske rammer er til stede.«

Netop de fysiske rammer mener David Munis Zepernick er fuldt ud til stede i sommermånederne.

»I sommerferien er mange Frederiksberg-borgere og -biler alligevel ikke hjemme. Det mindskede pres på p-pladserne kan passende udnyttes til en langt mere generøs uddeling af midlertidige udeserveringspladser,« påpeger han og uddyber:

»Der er hundredvis af ledige parkeringspladser på Frederiksberg i sommerferieperioden, så hvorfor ikke lade dem give lidt tilbage til byen? Jeg vil faktisk gerne gå skridtet videre og forlænge den ekstra udeserveringstilladelse til ind i september, så byens caféer og restauranter får bedre mulighed for at indhente forårets tabte indtjening.«

Kræver hurtig reaktion

David Munis Zepernick understreger den alvorlige situation, som mange restaurationer befinder sig i:

»Alt tyder på, at det i år er den indenlandske turisme, som skal skabe omsætning hos byens caféer og restauranter, som jo både er ramt af afstandsrestriktioner og indrejseforbud. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi giver det nødlidende restaurationsliv optimale forudsætninger for at tiltrække kunder og dermed konsolidere forretningen efter mere end to måneder uden omsætning.«

Ifølge Zepernick kalder situationen på en forholdsvis hurtig reaktion fra Kommunalbestyrelsen:

»Det kræver en hurtig beslutning på Rådhuset, men jeg er sikker på, at langt de fleste kan se fornuften i midlertidigt at ofre en mikroskopisk del af byens tusindvis af p-pladser for at hjælpe de nødlidende restaurationer og give byen lidt turistvenlig, sydlandsk puls.«