Bondens Marked klar til genåbning, men: »Ingen tag-selv-smagsprøver«

Bondens Marked, der sidste år slog teltene op på Sankt Thomas Plads, har holdt lukket siden februar måned, men nu er markedet klar til at genåbne. Genåbningen finder sted fredag 12. juni.

Markedet samler hver uge mellem fem til ti producenter, forhandlere og importører af både råvarer, halvfabrikata og færdigretter, så nu har frederiksbergborgerne igen mulighed for at fylde indkøbskurven med specialiteter fra ind- og udland.

Det bliver dog ikke helt, som det plejer, da corona-situationen betyder, at arrangørerne må tage en række forholdsregler.

»Vi sørger for at der er to meters afstand mellem staderne, der er håndsprit og engangshandsker, tydelig afstandsafmærkning og ingen tag-selv-smagsprøver,« understreger Mogens Bisgaard, som er formand for foreningen Bondens Marked, der arrangerer markedet af samme navn.

Åbningstiderne bliver de samme som tidligere – fredag kl. 14-18 med opstilling fra kl. 12 og nedtagning til kl. 20.