Indehaver af Sans Souci på Madvigs Allé, Carsten Vinding, er en af de restauratører, som kan finde god mening med at udvide udeserveringen i sommermånederne:

»Frederiksberg har næsten det hele. Vi er i midten af det hele. Her er sjæl og ånd. Kultur og teater. Her er shopping og masser af restauranter, caféer og værtshuse. Men der mangler steder, hvor man kan se livet passere forbi, mens man nyder en kop kaffe, et måltid mad eller et køligt glas vin. Der er brug for flere og større arealer med udeservering, hvor man kan nyde det skønne, grønne Frederiksberg.«

Carsten Vinding uddyber:

»Vi er ved at være på den anden side af coronaen. Nu gælder det om at se fremad. Derfor er min bøn til vores kære politikere. Sæt gang i byen. Det ville være skønt at få lettet på reglerne omkring udeservering. Der skal borde og stole ud på gader og stræder, så vi kan få skabt det udendørsliv, som Frederiksberg mangler. Mange udendørsarealer skriger på den gode Frederiksberg-stemning.«

Lige nu har Sans Souci, som har haft adresse på Madvigs Allé siden 1902, ti udeserveringspladser. Et tal, som Carsten Vinding meget gerne ser øget:

»Der er et par p-pladser foran restauranten og et lille trekantet område med et vejtræ, som vi meget gerne vil have tilladelse til at inddrage til udeservering i sommermånederne. Det ville betyde, at vi pludselig kunne tilbyde udeservering for 24-26 kunder ad gangen. Så begynder det at ligne noget,« fastslår Carsten Vinding.