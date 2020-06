Panda slap ud af sit anlæg – nåede op omkring hovedindgangen inden den blev skudt

København Zoos hanpanda, Xing Er, slap mandag morgen ved 7-tiden ud af sit anlæg. Den eventyrlystne panda blev opdaget af Havens vagtmester og blev derefter observeret indtil en tilkaldt dyrlæge cirka kl. 08.30 skød pandaen med en bedøvelsespil bag isbjørneanlægget.

I løbet af sin halvanden time i frihed kom Xing Er godt omkring i Haven. Han nåede blandt andet op omkring hovedindgangen ved flamingoerne og Restaurant Folk (restauranten havde i parentes bemærket lukket).

Pandaen er nu tilbage i sit højt profilerede Bjarke Ingels-anlæg og er så småt ved at vågne af sin bedøvelse oven på morgenens udskejelser. København Zoo oplyser, at Xing Er slap ud af pandaanlægget ved at kravle op ad en metalpæl og klemme sig under tre elledninger – med strøm.