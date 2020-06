Kickoff: Idrætslivet er tilbage på Frederiksberg

Det er nu igen muligt at hoppe ombord i en idrætsgren. En lang række idrætsaktiviteter er startet op, mens andre genåbner i takt med myndighedernes retningslinjer.

Rugby, petanque, håndbold og yoga. Det er blot nogle af de mange idrætter, som allerede er genåbnet i tilpasset form på Frederiksberg. Andre idrætsaktiviteter som svømning, badminton og seniormotion genåbner i takt med myndighedernes retningslinjer. Fælles for alle idrætsforeningerne er, at de ser frem til endelig at tage imod både børn, unge, voksne og seniorer igen.

– Fællesskabet og sammenholdet om idræt er en af hjørnestenene i foreningslivet. Vi bliver simpelthen gladere og sundere, når vi dyrker motion sammen med andre. Derfor synes jeg, at det er rigtig dejligt, at vi nu igen kan mødes om idrætten på Frederiksberg på sundhedsmæssig forsvarlig vis, siger borgmester Simon Aggesen (K).

Formand for kultur- og fritidsudvalget Nikolaj Bøgh (K) supplerer:

– Det også i vores lokale foreningsliv, vi finder de meningsfulde fællesskaber. Mange har savnet makkeren, holdet og motionsvennerne i den seneste tid. Derfor er det glædeligt, at de frivillige foreninger er klar til at udnytte de muligheder, myndighederne giver for at byde gamle medlemmer og nye udøvere velkomne i fællesskabet.

På Frederiksberg er der godt 50 idrætsforeninger fordelt på mere end 35 forskellige sportsgrene. Nogle går i gang nu – andre senere på sommeren – og nogle er allerede nu ved at åbne for tilmelding til den nye sæson, der begynder efter sommerferien.

På frederiksbergidræt.dk kan du gå på opdagelse i de mange idrætter og finde kontaktoplysninger på hver enkelt foreninger. Der er noget for enhver.