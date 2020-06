Nu skal der ske noget bag rådhuset: Biler under jorden og liv på overfladen

Snakken har stået på i mere end fem år, men nu skal det være: Det afgørende skridt mod en parkeringskælder bag rådhuset skal tages nu, hvis det står til SF‘s Balder Mørk Andersen.

I begyndelsen af 2015 præsenteredes en idé om at forvandle det enorme asfaltområde bag Frederiksberg Rådhus til et grønt byrum med mulighed for torvehal, madmarked og byliv.

De 256 parkeringspladser skal så at sige forvinde fra jordens overflade og placeres i en nyopført parkeringskælder med plads til minimum 276 p-pladser.

Bag forslaget i 2015 stod det umage makkerpar, Balder Mørk Andersen fra SF og Frederiksbergs senere borgmester, Simon Aggesen fra Det Konservative Folkeparti.

Her godt fem år senere er såvel Mørk som Aggesen stadig varme fortalere for at udnytte det store asfalterede areal til noget grønnere og mere imødekommende end en parkeringsplads.

Gold og vindblæst plads

Balder Mørk Andersen siger:

»For SF fremstår den golde vindblæste parkeringsplads fortsat som det helt centrale byudviklingsområde på Frederiksberg. Tænk hvis vi i stedet for biler kunne få grønne omgivelser med liv og samvær i form af kultur som musik, idræt, teater, kunst, mad og gerne fortsat loppemarked.«

Da budgettet for 2020 sidste år blev fastsat, afsatte kommunalpolitikerne på Frederiksberg midler til en borgerdialog om udvikling af pladsen bag rådhuset samt midler til at lave midlertidige aktiviteter i henholdsvis 2020 og 2021.

Nok så væsentlig har Frederiksberg Kommune også en option med konsortiet Casa/Apcoa om etablering af en parkeringskælder. Optionen er på 415 p-pladser, men kan dog tilpasses til 276 p-pladser. I optionen er desuden indarbejdet et volumen til opbevaring af 5.000 kubikmeter skybrudsvand, som vil kunne finansieres via medfinansiering i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Derudover er en lynladestation til elbiler allerede besluttet indtænkt af by- og miljøudvalget.

Nu der skal handles

Optionen med Casa/Apcoa udløber imidlertid i september 2021, så det er nu, der skal handles, mener Balder Mørk Andersen, som håber, at der kan findes tilslutning til projektet:

»Det bør være nu, at vi på rådhuset slår til, for prisen risikerer at stige, og det kan ikke længere forsvares primært at bruge denne centrale plads til biler. Endvidere vil det politisk være i tråd med ønsket om at få samfundet op i gear igen efter coronakrisen. Projektet ligger især lige for, nu da Kommunernes Landsforening og regeringen er blevet enige om at øge anlægsloftet i 2021,« pointerer han.

En god pris på hånden

I løbet af sommeren 2020 vil der blive gennemført en borgerdialog, som kan være med til at danne grobund for et konkret projekt. En beslutning om gennemførsel af projektet skal tages ved efterårets budgetforhandlinger.

Anlægsprisen for en parkeringskælder med plads til 415 p-pladser beløber sig til 169,9 millioner kroner, mens en kælder med 276 parkeringspladser vil koste 118,6 millioner kroner.

»Det er forvaltningens vurdering, at kommunen står med en god pris på hånden for bilparkeringskælderen i forhold til lignende typer af anlægsprojekter,« påpeger Balder Mørk Andersen.

Borgmester Simon Aggesen er stadig fortaler for at udvikle området bag Frederiksberg Rådhus:

»Det er en spændende idé at udvikle området bag rådhuset. Jeg ser gerne, at planerne bliver til noget. Men det kræver, at vi kan finde pengene,« pointerer borgmesteren.