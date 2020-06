Ren cykelglæde: Gratis cykelvask hele lørdagen

Trænger din cykel til lidt kærlighed for at blive helt sommerklar, så er chancen for ren cykelglæde i morgen, lørdag 13. juni. Her tilbyder Swapfiets (det er dem med det blå fordæk) gratis cykelvask ved Frederiksberg Centret. Alle cykler – uanset farve – tilbydes en gratis tur i en fuldautomatisk cykel-vaskemaskine.

Vaskestationen finder du ved Metro-nedgangen tæt på Frederiksberg Centret i tidsrummet kl. 10.00-17.00. Swapfiets, som netop har åbnet butik på Nordre Fasanvej, giver desuden tre måneders gratis Swapfiets-abonnement til alle, der benytter cykel-vaskemaskinen.