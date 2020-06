Nu kan KB’s medlemmer igen hoppe i baljen

En ny svømmebadsbekendtgørelse lukkede i sommeren 2015 friluftsbadet på KB’s anlæg på Peter Bangs Vej. Det bevaringsværdige svømmebassin fra 1938 dumpede. Det aldrende vandrensningsanlæg levede ikke længere op til de stigende hygiejnekrav.

De næste fire år lå bassinet ødet hen. KB undersøgte diverse muligheder for genetablering, men strandede på manglende bevilling og økonomi. Der var brug for en økonomisk håndsrækning, hvis både renoveringen af svømmebassinet og etableringen af et nyt vandbehandlingsanlæg samt solvarmeanlæg skulle kunne realiseres.

Hjælpen kom fra Louis-Hansen Fonden, som støttede med hele 12,5 millioner kroner. Einar Kornerup A/S, der også stod for etableringen af K.B. Hallen, blev hyret som entreprenør, og i sommeren 2019 gik det gennemgribende renoveringsarbejde i gang.

Her et lille år senere står et flot og funklende friluftsbad (som i parentes bemærket kun må benyttes af KB’s egne medlemmer) færdigt. Det indbydende bassin, der måler 25×12,5 meter, genåbner officielt i morgen, fredag 19. juni, kl. 15.00.