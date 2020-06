Borgmesteren har ordet: Det har jeg lært af coronakrisen

Simon Aggesen (K) ser tilbage på et dramatisk forår, som har lært ham en masse – blandt andet om hjemmearbejde, digital service, normeringer og klima.

Coronakrisen er ikke slut, og vi skal stadig passe på hinanden og holde afstand. Men vi er et bedre sted, end vi var for tre måneder siden, og derfor kan vi også begynde at drage de første konklusioner om, hvad vi har lært af krisen.

Sidste mandag kunne vi byde de sidste af kommunens medarbejdere velkommen fysisk tilbage på arbejde. Det var en god dag. Både for de medarbejdere, der har savnet deres kolleger i tre måneder og har arbejdet ved køkken- og stueborde derhjemme, men mest af alt for alle de mennesker, der til daglig benytter kommunens mange tilbud. Tilbagekomsten af de sidste medarbejdere var den foreløbige kulmination på den genåbning af kommunen og samfundet, der er fulgt i takt med, at coronasmitten er kommet bedre under kontrol.

På nuværende tidspunkt er kun en enkelt Frederiksberg-borger indlagt med covid-19 på hospitalet. Og vi har formået at genåbne skoler og daginstitutioner, uden at smitten er kommet ud af kontrol. Det er heldigvis også blevet muligt at besøge vores plejehjem under coronasikre forhold, så de ældre, der mærkede ensomhed og isolation allerhårdest under nedlukningen, nu igen kan se deres kære. Jeg er så stolt af de medarbejdere, der håndterede en nedlukning fra den ene dag til den anden, og som nu har fået åbnet op igen på en rolig og sikker måde.

Vi kan meget mere digitalt

Jeg håber aldrig, at vi igen skal opleve en situation, som den vi oplevede, lige da coronakrisen ramte os. Men på trods af den dystre baggrund, så har de sidste tre måneder alligevel givet stof til eftertanke i forhold til, hvordan vi kan indrette vores kommunale velfærd og vores samfund fremover.

For det første har krisen vist os, at fysisk samvær og fællesskab betyder noget. Rigtig mange af os har gjort os nye erfaringer med hjemmearbejde og møder på Teams og Skype. Og vi har været igennem en tid, hvor vi kun kunne tale med vores ældre og udsatte i telefon eller via FaceTime. Vi har savnet det kollegiale samvær, og vi har savnet at give vores nære et kram. Det har været sundt at blive mindet om for os alle, tror jeg.

Heldigvis lærte vi også, at vi kan meget mere digitalt, end vi troede. Vi har faktisk kunnet levere velfærd til borgerne, selvom en del af medarbejderne ikke kunne være fysisk tilstede. De erfaringer skal vi lære af, og derfor er alle vores institutioner i gang med at samle erfaringerne fra krisen og se, hvad vi kan tage med os videre frem.

En forsmag på bedre tider

Et af de steder, hvor man oplevede en anden hverdag, var i vores daginstitutioner. For at undgå smitte blev børnene passet i mindre grupper. Det gav bedre tid til det enkelte barn, og det gav en forsmag på, hvordan vi kan få mere kvalitet i dagtilbuddene ved at hæve normeringerne. Og det er præcis, hvad vi vil. Frem mod 2023 hæves normeringerne, så der kommer til at være tre børn i vuggestuerne for hver voksen og seks børn i børnehaverne for hver voksen i daginstitutionerne på Frederiksberg.

Når man afleverer sit barn i daginstitutionen her på Frederiksberg, så skal det være i sikker forvisning om, at der i hverdagen er tid nok til det enkelte barn og en høj pædagogisk kvalitet. Det er også derfor, vi vil holde fast i at have 60 procent uddannet pædagogisk personale i takt med, at vi skruer op for normeringerne. Børnene er vores fremtid, og derfor skal vi investere i dem. Det har tiden med pasning i mindre grupper under coronakrisen kun bekræftet mig i.

Coronakrisen har også givet os nye perspektiver på den klimakrise, vi står midt i. Coronaen har givet klimaet en tiltrængt pause. I storbyer verden over er luftforureningen faldet. Kloden ånder lidt renere luft, når flyene er på jorden, og der er færre biler på vejene. Men den langsigtede løsning på klimakrisen er naturligvis ikke at sætte vores samfund i stå. Det viser arbejdsløshedstallene og alle andre økonomiske nøgletal også. Løsningen er derimod at prioritere den grønne omstilling. Ingen af os kan løse klimakrisen alene, men vi kan alle gøre noget.

Vil aldrig glemme dette forår

På Frederiksberg har vi sat målet om at være CO2-neutral i 2030 og leve op til målsætningerne i Paris-aftalen. Vi vil være elbil-by nummer ét i Danmark – blandt andet ved at sikre at der maksimalt må være 250 meter fra ens bolig til en ladestander. Når der igen kommer gang i økonomien, så skal vi sikre, at det bliver en ny grøn vækst, vi ser. Det står kun endnu mere klart for mig nu.

Jeg vil aldrig glemme foråret 2020. Det er måske det mest dramatiske stykke Danmarkshistorie siden besættelsen, vi har været vidner til. Men vi er kommet et bedre sted hen nu, fordi vi stod sammen. Det vil jeg også tage med mig. Jeg er blevet bekræftet i, hvor heldig jeg er at være borgmester i en by, hvor man tager hensyn, passer på hinanden, og hvor vi har et helt fantastisk fællesskab.