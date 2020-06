Her er Frederiksbergs nye børne- og ungedirektør

Frederiksberg Kommune har fundet afløseren for den fyrede børne- og ungedirektør Inger Andersen. Valget er faldet på 48-årige Nina Eg Hansen, der kommer med masser af erfaring fra Københavns Kommune.

– Med Nina Eg Hansen får vi en meget erfaren leder for vores børne- og ungeområde. Nina har arbejdet med børne- og ungeområdet på allerhøjeste plan i både kommuner og i centraladministrationen, og hun er den helt rigtige til at stå i spidsen for vores arbejde med at sikre, at Frederiksberg Kommune er landets bedste kommune at være barn i.

Borgmester Simon Aggesen (K) er selvsagt fuld af lovord om Frederiksbergs nye børne- og ungedirektør. Nina Eg Hansens cv fejler da heller ikke noget. Hun er uddannet cand. scient. pol. og kommer fra en stilling som administrerende direktør i socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun har tidligere været afdelingschef i social- og indenrigsministeriet samt børne- og kulturdirektør i Ringsted Kommune.

Frederiksbergs kommunaldirektør, Stig Henneberg, er også glad for at få Nina Eg Hansen ombord på Frederiksberg-skuden:

– Nina har de kompetencer, der skal til for at realisere de store ambitioner, Frederiksberg Kommune har på børne- og ungeområdet. Jeg er meget glad for, at hun bliver en del af holdet med al den erfaring, hun bringer med, udtaler han.

Indtræder i direktionen

48-årige Nina Eg Hansen selv ser naturligvis frem til at starte i sit nye job:

– På børn- og ungeområdet har man et enestående ansvar for den næste generations trivsel i hverdagen og muligheder i fremtiden. Derfor glæder jeg mig usigeligt meget til at samarbejde med ledere og medarbejdere på Frederiksberg om, hvordan vi skaber rammerne for en barndom med tryghed, glæde, udvikling og læring. Jeg har arbejdet med udsatte børn og dagtilbud gennem mange år, og for mig er det en personlig prioritet igen at gøre en indsats på skoleområdet, siger Nina Eg Hansen i en pressemeddelelse.

Nina Eg Hansen, som i forvejen sidder i bestyrelsen i Maryfonden, begynder i sit nye virke 1. august. Samme dag indtræder hun i direktionen i Frederiksberg Kommune, som desuden består af kommunaldirektør Stig Henneberg, social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard samt by-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge.