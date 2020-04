Skrivebordsguld til KB‘s tennisherrer

Da størstedelen af Danmarks indendørs idrætsaktiviteter blev lukket ned 11. marts, gjaldt det også den indendørs holdturnering 2019/20 i tennis. På daværende tidspunkt resterede en enkelt spillerunde i samtlige divisioner. Elitedivisionen manglede desuden at afvikle medaljespillet.

I sidste uge erkendte Dansk Tennis Forbund, at turneringen ikke kan færdigspilles inden for en overskuelig tidshorisont. Derfor besluttede forbundet, at ophøje de aktuelle stillinger til slutstillinger. Ligeledes blev medaljespillet aflyst.

Det betyder, at der uddeles guld, sølv og bronze til de tre hold, der lå henholdsvis nummer ét, to og tre, da Elitedivisionen blev suspenderet. For Danmarks suverænt mest vindende tennisklub, KB Tennis, medfører det, at klubbens herrer vinder DM-guld, mens kvinderne tildeles bronzemedaljer.