Medlemsvækst i Ydun: Opskriften på succes skal ikke nødvendigvis findes på håndboldbanen

Den lille af Frederiksbergs to store håndboldklubber havde sidste år en fremgang på 132 medlemmer under 25 år. En del af forklaringen er, at de unge knyttes tættere til BK Ydun.

I 2018 var 313 børn og unge under 25 år medlem af håndboldklubben BK Ydun. Det tal steg i løbet af 2019 til 445. Altså en stigning på 132 medlemmer svarende til en medlemsvækst på 42 procent.

Flotte tal i en aldersgruppe, hvor det ellers traditionelt er svært for idrætsforeninger at fastholde medlemmerne.

Netop fastholdelse fra en tidlig alder er, ifølge Ydun-formand Simon Rasmussen, nøgleordet snarere end rekruttering af nye spillere:

»Allerede når børnene når U6-alderen, begynder vi at deltage i stævner for at give dem nogle sjove oplevelser med håndbolden. De spiller kun for at have det sjovt og for at udvikle sig. Det er lige meget, om de vinder eller taber – bare det er sjovt,« udtaler Simon Rasmussen til Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside og fortsætter:

»Vi skruer op for stævnerne i U8. Vi deltager næsten i alt, hvad vi kan komme i nærheden af i Håndbold Region Øst. Det giver børnene nogle rigtig gode og sjove oplevelser, hvor de lærer en masse.«

Piger med eget projekt

I Ydun har man særligt godt fat i de unge piger – en gruppe, som ellers er ekstraordinær svær at holde fast i.

I den nuværende U15-årgang har man hele fire hold. Niveauet på 1. holdet og 4. holdet er naturligvis stort, og en 4. holdsspiller har lange udsigter til at komme på 1. holdet.

Det er imidlertid ofte andre ting, der tæller, har man fundet ud af i Ydun. Da spillerne på 3. og 4. holdet blev spurgt, hvorfor de spiller håndbold, var det i højere grad kammeratskabet end resultater, der blev fremhævet.

Derfor iværksatte Ydun et projekt kun for 3. og 4. holdsspillere, forklarer Peter Brun, der er holdenes træner:

»Vi ville skabe et projekt, der motiverede dem til at blive i klubben, men som også handlede om andet og mere end håndbold. Derfor besluttede vi, at pigerne skulle på håndboldtur til Japan, når de var færdige som U15-spillere. De skulle imidlertid selv skaffe pengene. Det har virkelig bundet pigerne sammen og gjort det nemmere at være breddespiller hos os, fordi de har fået noget andet end håndbold at hænge deres fælles identitet op på,« fortæller Peter Brun til dhf.dk.

Foruden det skræddersyede Japan-projekt er Ydun lykkedes med at give pigerne ansvar som ungdomstrænere og døm-selv-dommere og på den måde knyttet dem endnu tættere til klubben.