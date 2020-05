Udbuddet af huse daler i 82 kommuner – så meget er det faldet i København

Der er færre varer på hylderne. Og nej, denne artikel handler ikke om toiletpapir og håndsprit, men om villaer og rækkehuse.

Nye udbudstal fra Boligsiden viser, at der er cirka 33.700 huse til salg. Det lyder af meget, men det er mere end ni procent færre end på samme tidspunkt sidste år.

Og fordeler vi udbuddet ud på landets 98 kommuner, så er der sket et fald i hele 82 kommuner. Det sker i en tid, hvor udbuddet normalt plejer at stige, fordi foråret får sælgerne til at komme ud af busken.

”Hovedårsagen til den usædvanlige udvikling er corona. Det er blevet bedre de seneste uger, men der er færre, der sætter deres huse til salg, end der plejer at være på denne tid af året. Samtidig begynder salget nu at nærme sig normalen efter nogle uger med meget lidt aktivitet, og derfor bliver købernes udvalg naturligt mindre,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Læs også: Liebhaveri til salg: Musiker sælger Frederiksberg-lejligheden

Tydelige regionale tendenser

Ser vi nærmere på, hvor faldet i udbuddet er størst, viser der sig et tydeligt billede. I 50 kommuner er faldet på mere end 10 procent, og det er i kommunerne i og omkring København og Aarhus, at faldet er størst. Blandt de 32 kommuner, hvor faldet er mellem én og 10 procent er en række nord- og sønderjyske kommuner.

”Der er mange potentielle sælgere i Danmark, der lige nu afventer, og det er en meget typisk reaktion i krisetider. Men netop på grund af sælgernes tøven, er det et godt tidspunkt at sætte til salg på. For i kraft af det lave udbud er der mindre konkurrence om købernes gunst og dermed større chance for at få solgt,” siger Birgit Daetz.

Mens udbuddet falder i 82 kommuner, er det uændret i tre kommuner (+/- en procent) og stiger i 13 kommuner. Stigningen er størst i kommunerne Ærø, Lejre og Furesø.

Fald i Københavns Kommune: -18,7 %