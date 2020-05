Forsøger igen: Fodboldprofil sælger liebhaverlejlighed med rabat

Hvis strategien ikke virker, må man ændre taktik og måske endda lave nogle udskiftninger.

Det er tilfældet på boligmarkedet, men også på grønsværen, hvor FCK-manager og fodboldveteranen Ståle Solbakken har gjort karriere siden 80’erne.

Og en ny taktik virker det til, at der har været brug for – i hvert fald har Solbakken lige sat sin liebhaverlejlighed tæt på Kongens Have i København til salg igen efter en kort pause fra boligmarkedet.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den nye taktik indebærer blandt andet en ny pris på lidt mere end 100.000 kroner under det, som københavnerklubbens manager oprindeligt satte sin 157 kvadratmeter store lejlighed til salg for i efteråret.

I dag kan du altså købe ejerlejligheden, som ifølge salgsopstillingen hos mæglerforretningen Nybolig København K – Munch & Bjerregaard, har flere opholdsrum, tre soveværelser og to badeværelser fordelt på to plan i bygningen fra 1804, for 7.495.000 kroner.

Pris under gennemsnittet

Hvis den nye taktik tiltrækker en køber til Ståle Solbakkens lejlighed, kan de glæde sig over, at få kvadratmeterne et godt stykke under, hvad ejerlejlighederne ellers koster i den dyre københavnske bydel, der blandt andet huser Dronningens residens, Amalienborg.

Solbakkens hjem er nemlig til salg for lige over 47.700 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er næsten 10.000 kroner lavere end gennemsnittet for København K, hvor ejerlejligheder er udbudt til salg for en kvadratmeterpris på næsten 57.000 kroner i øjeblikket.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Ståle Solbakken har været manager i den hovedstadsbaseret Superliga-klub FCK siden 2014 – inden da var han klubbens cheftræner i et år.

Solbakken er født og opvokset i Norge, hvor hans fodboldkarriere startede, men han har også spillet på dansk jord for AaB og senest FCK.