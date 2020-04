Mens krisen raser: Et mennesketomt København har aldrig været smukkere

Coronakrisen giver os mulighed for at opleve København fra et helt nyt perspektiv. En fotoserie af dronebilleder viser et mennesketomt København.

»Bliv hjemme!«. Sådan lyder opfordringen gang på gang, når Mette Frederiksen dukker op på danskernes skærme i utallige, live pressemøder. I en række billedskønne dronefotos, taget af fotograf Astrid Maria Busse Rasmussen, ser det ud til, at københavnerne har taget dén opfordring til sig.

Under almindelige omstændigheder, med en evig strøm af mennesker og liv på gaderne i København, ville en sådan fotoserie ikke have været mulig:

»De tomme gader gav fuldstændigt unikke muligheder for at lette dronen en lang række steder i København, hvor det normalt ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det forsøgte jeg at udnytte til fulde, og det er der kommet en masse nye fotovinkler ud af,« skriver Astrid Maria Busse Rasmussen om fotoserien på sin hjemmeside.

Astrid Maria Busse Rasmussen er 35 år og bosat i København. Hun har specialiseret sig i arkitektur- og streetfotografi og –video og er certificeret dronepilot