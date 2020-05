Gallerier i fælles vinduesudstilling: »Vigtigt, at vi står sammen som kunstnergade«

At være billedkunstner og gallerist er noget nær en umulighed, når landet pludselig lukker ned. Men desperate tider kalder på kreative løsninger, og sådan en har kunstnerne i Rørholmsgade fundet. Løsningen kalder de: Kunstcaminoen.

Mælkebøttens smukke og solskinsgule farve breder sig over lærredet under penslens fine børster. På det malerplettede bord i Galleri Lawson er billedkunstner Tine Rinds i fuld gang med at lægge sidste penselstrøg på sit kreative bud til vinduesudstillingen ’Hope’.

En vinduesudstilling, der åbnede i søndags som et stort fælles initiativ mellem Rørholmsgades mange kunstnere og gallerister, eller som billedkunstner Charlotte Bjørlig, beskriver det:

Andre nyheder

»Alle har været pressede af kunstmesser, der bliver aflyst, og det er svært at nå ud med sin kunst. Samtidig siger statsminister Mette Frederiksen (S) jo, at kulturen er mere vigtig end nogensinde. Derfor blev vi her i kunstnergaden enige om, at vi måtte kunne være kreative og give folk en kunstoplevelse på en ny måde,« siger hun og fortsætter:

»Restauranter laver takeaway, men hvad er det, vi kan her i gaden? Og så opstod idéen om vinduesudsmykningen. Nu kan man jo altid gå ned ad gaden og kigge ind gennem vinduerne, men for at binde det mere sammen, blev vi enige om at skabe et fælles tema, som blev ’håb’. Vi ved jo, det bliver bedre på den anden side,« lyde forklaringen fra en af initiativtagerne.

#Kunstcamino

Og så er der jo det der med, at en idé sjældent kommer alene. Da de kreative folk i Rørholmsgade først var blevet enige om at skabe en fælles vinduesudstilling, opstod pludselig ordet ’Kunstcamino’. Og det måtte da bruges til noget, fortæller billedkunstner og medinitiativtager Mette Hansgaard:

»Der er jo mange, der går ture i disse dage, og hvis vi nu kunne få nogle af dem til at gå tur ned ad Rørholmsgade, så ville vi give dem en anderledes kunstnerisk oplevelse. En dag, sagde Charlotte så, at det var ligesom at lave sådan en coronacamino, hvor folk kan vandre i gaden, og så fik jeg idéen, at man da skulle tage en selfie og dele den under hashtagget #Kunstcamino, dermed kan vi også bedre se, hvor mange der besøger gaden,« fortæller hun.

Det håbefulde tema

Den kreative gader bakker da også bredt op om vinduesudstillingerne med temaet ’Håb’. Det fortæller billedkunstner Tine Rinds, som City Avisen besøger få dage før den store fernisering, eller fjernisering som man retteligt bør kalde det i disse coronatider:

Andre nyheder

»Jeg synes, kunstcaminoen er sådan en fin idé i en tid, som den her. Det er vigtigt, at vi står sammen som kunstnergade. Vi har jo eksisteret i 25 år, og lige nu er tiderne virkelig til, at vi gør noget sammen,« fortæller hun, mens penslen forsigtigt omdanner gul maling til mælkebøtteblade på lærredet:

»Jeg har noget med blomsterblade, som bare er smukke. Jeg prøver ligesom at male det, jeg selv oplever, når jeg går en tur, hvor jeg oplever det magiske i bare et blad. Derfor vil jeg også gerne vise, hvor fantastisk et enkelt blad kan være, og det er faktisk det, jeg har gang i. Det giver håb og et lille lys i mørket,« forklarer Tine Rinds.

Kunstcaminoen byder på håbefuld vindueskunst hele maj, så det er bare at lægge vejen forbi, når du alligevel er ude og strække benene.