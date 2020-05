International Museumsdag: Kunst skal være for alle

I dag fejres ’International Museumsdag’, og dette års tema er ‘Museer for lighed, diversitet og inklusion’. Det tema forsøger Statens Museum for Kunst (SMK) at favne gennem en række tiltag, der skal invitere så mange mennesker så muligt til at se på kunst, både fysisk og digitalt.

Museet skal nemlig fungere som rum for kulturelt medborgerskab, og som et sted, hvor alle føler sig set og inddraget – uafhængigt af køn, seksuel orientering, religiøs overbevisning, uddannelsesniveau, politisk overbevisning eller økonomisk status, mener SMK.

Tiltagene består af sprogkurser, hvor undervisningsforløbet tager udgangspunkt i ord og kunst, projektet ’SMK Open’, hvor kunstværker kan opleves digitalt samt en række læringsforløb, hvor lærere og elever kan dykke ned i forskellige historiske perioder.

Du kan læse mere om de forskellige tiltag på smk.dk.