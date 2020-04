Færre biler på vejene: Hvordan går det egentlig med luftforureningen?

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn var i ugen op til påske på gaden flere steder i byen for at måle ultrafine partikler i luften.

Corona-situationen holder os hjemme og sender færre biler ud på de københavnske veje.

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn tog derfor sammen med Kjeld A. Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik og, mandag og tirsdag inden påske ud på centrale københavnske vejstrækninger med målegrej for at studere, hvordan det egentlig står til med luftforureningen i en tid, hvor der er længere mellem bilerne.

»Vi har tidligere foretaget lignende målinger i forbindelse med bilfri søndage, og når byen har været spærret af i forbindelse med store sportsbegivenheder, samt på alm. søndage og hverdage. Derfor ville vi gerne se, om luftforureningen er påvirket af, at der er færre biler på vejene under corona-krisen,« siger centerleder Marianne Spang Bech fra Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.

Sammen med frivillig ved Miljøpunkt Indre By, Nanna Karkov Ytting, og formand for Rådet for Bæredygtig Trafik, Kjeld A. Larsen, der også sidder i Miljøpunktets bestyrelse og Indre By Lokaludvalg, tog Marianne Spang Bech blandt andet opstilling ved brandstationen på H.C. Andersens Boulevard, på Nørreport og i Torvegade på Christianshavn. I en periode over en halv time hvert sted målte trioen forureningen med ultrafine partikler i luften, samtidig med at der blev talt biler.

At trafikbilledet er ændret, ses tydeligst på antallet af busser. Ikke en eneste turistbus blev spottet på de tre observationsposter. Også antallet af busser i rute indvirkede på de samlede resultater i forhold til tidligere målinger, dels fordi der var færre busser, dels fordi flere busser er blevet mere miljørigtige. Også antallet af taxaer var markant lavere end ved tidligere målinger.

Ved målingen på H.C. Andersens Boulevard var omkring en tredjedel af bilerne last- og varebiler.

»Der er stadig mange lastbiler og varebiler på vejene. Det er prisværdigt, at der stadig er mange, der holder gang i hjulene, men det gør også, at niveauet for luftforureningen ikke er så lavt, som vi havde forventet,« siger Marianne Spang Bech.

Tjek partikelfilteret

Med målingerne og observationer ønsker Miljøpunktet først og fremmest at skabe et overblik kilder til luftforureningen udvalgte steder. Målingerne er orienterende og giver et billede af, hvilke biler, som forurener mere med ultrafine partikler end andre.

De dugfriske målinger viste store udslag på ældre lastbiler og varebiler, men også nyere personbiler fik tallene til at rulle på måleapparaturet.

Sidste år stod Miljøpunkt Indre By & Christianshavn bag en undersøgelse, der viste, at manglende vedligeholdelse af partikelfiltre selv på nyere biler kan have betydning for, om bilen forurener med ultrafine partikler.

»Hvis man ikke er opmærksom på at vedligeholde filteret, kan man uvidende køre rundt og forurene,« siger Marianne Spang Bech.

På Miljøpunkt Indre By & Christianshavns hjemmeside a21.dk kan du finde en guide til, hvordan du enkelt tjekker, om partikelfilteret på din bil fungerer korrekt.

Målingerne skal nu bearbejdes yderligere og vil indgå i Miljøpunktets fortsatte dokumentation af luftforureningen i København.

»Undersøgelserne bekræfter, at trafikken fortsat forurener langt mere gennem en by, hvor der bor og arbejder mennesker i alle aldre. Det burde være som med erhvervet i Danmark, at det er forurener, som betaler for at begrænse forureningen – ikke byens borgere. Teknologien findes allerede og krav om test vil løse meget,« siger Marianne Spang Bech.

Sidste efterår igangsatte Københavns Kommune en forsøgsordning i samarbejde med Google med måling af de ultrafine partikler i kommunen. Her lå resultaterne for Indre By omtrent på niveau med forureningen på de store indfaldsveje.