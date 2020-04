Populær restaurant går konkurs efter brand

Den populære frokostrestaurant Palægade, der i marts blev hærget af en voldsom brand er gået konkurs. Det skriver Berlingske.

Branden, der opstod om natten efter at restauranten var lukket ned, skyldtes selvantændelse af en olieklud, som tjenere tidligere på aftenen havde benyttet til at behandle restaurantens borde med.

Forsikringsselskabet har meddelt, at det ikke vil erstatte skaderne, da det fremgår af forsikringsbetingelserne, at ’brandskader ikke kan erstattes ved uansvarlig omgang med brandfarlige væsker’.

65 procent af restauranten ejes af Formel B-gruppen, hvorfra Rune Jochumsen overfor Berlingske vurderer, at det samlede tab ligger i omegnen af ti millioner kroner, og at der ikke var anden udvej end at lade restauranten, der var drevet af et selvstændigt anpartsselskab gå konkurs.

Dagen efter branden sagde medejer af restauranten og restaurantchef Simon Olesen til City Avisen, at »Lige nu er det noget lort, men vi kommer stærkt tilbage.«

Det var før brandårsagen og forsikringsselskabets afslag på erstatning stod klart.

»Som ledere og medejere er Rasmus (Amdi, red.) og jeg vanvittigt dårligt stillede. Der er ingen kompensation eller sikkerhedsnet på nogen måde. Så lige nu slikker vi sårene, og så skal vi på et eller andet tidspunkt have ben at gå på igen, for der står ikke noget på lønkontoen,« siger Simon Olesen nu til Berlingske.