Risiko for pladsmangel: Forældre kan få penge retur, hvis de passer børn hjemme

Mange københavnske daginstitutioner er klar til igen at tage imod børn efter at de har været lukket ned i forbindelse med corona-krisen.

Onsdag åbner de første 124 dagtilbud og torsdag yderligere 113 i Københavns Kommune efter, at de lever op til de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Men ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningen kan der være pladsmangel i begyndelsen, da ikke alle institutioner åbner – og ikke med den sædvanlige kapacitet.

Derfor er budgetpartierne i København blevet enige om, at de forældre, der passer deres børn hjemme, kan få refunderet dagtilbudsbetalingen.

Tiltaget er inspireret af Gladsaxe Kommune og er et blandt flere, der skal sikre plads til de forældre, der har behov for pasning under den gradvise genåbning.

Nye krav om plads

»De sundhedsfaglige retningslinjer stiller nye krav om plads, og det betyder selvfølgelige, at der ikke er 100 pct. kapacitet fra hverken onsdag eller torsdag. Mange steder er der heldigvis plads til de børn, der kommer, og så er der andre steder, hvor vi skal være mere kreative og inddrage nye lokale og udearealer – det arbejder vi benhårdt på,« siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en pressemeddelelse

»Der bliver time for time fundet pladser, og det vil efter alt at dømme være få institutioner med forældre, der ikke kan få opfyldt deres behov for pasning,« siger borgmesteren.

Der er indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole om at låne lokaler i Carlsbergbyen, det gamle Københavns Bymuseum skal også bruges til undervisning, og en række andre steder bliver der arbejdet på lignende løsninger.

»Der er stadig mange forældre, der er hjemsendt, og derfor vil det være en stor hjælp, hvis flere af dem, der kan, holder deres børn hjemme lidt endnu. Derfor er vi nu også enige om at lave en model, hvor man ikke skal betale for pasningen, hvis man holder sine børn hjemme. Derudover arbejder vi målrettet på at få mere plads, og ikke mindst mere pædagogisk personale,« siger Jesper Christensen.