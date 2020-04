Efter 86 år ved Tivoli-søen: Færgekroen er revet ned

Bygningen stod ikke til at redde, vurderer Tivoli, der vil bygge det traditionsrige udskænkningssted op igen.

Når Tivoli åbner på den anden side af coronakrisen, bliver det uden en af havens gamle traditionsrige udskænkningssteder. Færgekroen er revet ned. Det skriver TV2 Lorry.

»Vi har haft flere fagfolk til at gennemgå bygningen. Og vi må bare sande, at tiden er kommet, hvor vi ikke længere kan renovere den,« oplyser pressechef i Tivoli, Torben Plank til TV2 Lorry.

Den bevaringsværdige færgekro blev opført i 1934 og har gennem årene langet fadøl over disken og serveret god, dansk mad.

Andre nyheder

»Færgekroen betyder meget for os, men også for vores gæster. Derfor har vi besluttet at genopbygge den således, at alt, både indefra og udefra, er identisk med bygningen fra 1934,« siger Torben Plank til TV2 Lorry.

Hvis alt går, som det skal, vil den nye Færgekro stå klar til årets ’Jul i Tivoli’.