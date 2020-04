Svimlende pris: Nyudbudt penthouse-lejlighed er Københavns dyreste lige nu

Du skal dykke ualmindeligt dybt i lommen for at få fingrene i penthouselejlighed, der netop er sat til salg.

28,5 millioner kroner. Det er prisen for en penthouse-lejlighed på Krøyers Plads på Christianshavn, der netop er sat til salg. Den høje udbudspris gør lejligheden til hovedstadens dyreste til salg netop nu. Det skriver boligsitet boliga.dk

For det svimlende beløb får du lige over 200 kvadratmeter bolig fordelt på to etager, altan og udsigt til havnen og Nyhavn. Det er ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen, der har lejligheden til salg.

Selvom en udbudspris på næsten 30 millioner ligger på et niveau, hvor langt de færreste kan være med, er penthouse-lejligheden på Christianshavn ikke den eneste i hovedstaden, som er til salg for et så højt beløb. Det viser tal fra boliga.dk

Med en forskel på blot en halv million kroner er den næstdyreste ejerlejlighed til salg i hovedstaden en 241 kvadratmeter stor lejlighed, som ligger øverst i en ejendom fra 1908 i Store Kongensgade, tæt på Kastellet og Marmorkirken. Med i udbudsprisen på 28 millioner kroner følger syv værelser og en tagterrasse.

