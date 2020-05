Populært spillested truet på livet: Håber på politisk løsning

’Loppens overlevelse er truet’. Sådan lyder opråbet fra spillestedet på Christiania på facebook, efter at det er besluttet, at Loppen ikke blev udpeget af Regionalt Spillested af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

»Driften af Loppen hænger helt enkelt ikke økonomisk sammen uden nogen form for driftsstøtte. Hvis ikke der kan findes politisk vilje til at øge midlerne til spillestedets drift pr. 1. januar 2021, bliver det svært at se Loppens fremtidige overlevelse,« siger booker Jasper Jensen fra Loppen i facebook-opslaget, og appellerer til opbakning fra kulturpolitikerne på rådhuset.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt.) vil arbejde på, at kommunen fortsat støtter Loppen:

»Jeg kan selvfølgelig ikke sige særligt meget, for vi har ikke haft en politisk drøftelse endnu. Men det er lykkedes før, og det er noget, jeg gerne vil arbejde for, så jeg tror også, det vil lykkes at finde en løsning igen,« siger borgmesteren til Politiken.

Loppen mistede sin status som regionalt spillested i 2016 og har siden arbejdet på at blive udpeget igen.