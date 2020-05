Laserlys markerede befrielsen

I 1995 skabte Elle-Mie Ejdrup Hansen en lyslinje på 532 kilometer langs hele Vestkysten. Mandag aften var kunstneren aktuel med et nyt værk, der trak en lysende linje mellem magtens institutioner Christiansborg og Amalienborg på 75-års dagen for den danske befrielse. Her ses den grønne laser hen over Nyhavn mandag.

Kunsthal Charlottenborg havde indbudt kunstneren til at skabe værket.

»Det er en manifestation i trangen efter frihed, som der mere end nogensinde er brug for. Det er et ønske om at sende glæde og lys ud. Sende nogle gode ting fremad koblet med erindringen. Vi har alle sammen erindring, der sendes med fremad. Det er sådan tiden manifesterer sig. Det er jo det, det handler om. At turde tro på det fremadrettede. Det tror jeg er grundlæggende. Det bliver vi nødt til,« siger kunstneren i en pressemeddelelse.