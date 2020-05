Fisk til døren hitter: Partnerskaber giver pote for trængte specialbutikker

Coronakrisen har været hård ved mange butikker, og har tvunget dem til at tænke nyt. Fiske-handler har succes med samarbejde, som bringer spisefisk til døren.

Samarbejde med detailbutikker med et stort distributionsnetværk er blevet en succes for flere specialbutikker, der lider under corona-krisen.

Fiskehandleren HAV i Torvehallerne har ligesom mange andre specialbutikker oplevet en nedgang i omsætningen de seneste måneder.

For to uger siden indgik HAV samarbejde med Aarstiderne om at levere fiskemåltidskasser til døren hos kunderne. Allerede nu er der solgt flere hundrede kasser, og efterspørgslen stiger.

»Vi er nede på omsætningen og har hjemsendt en del medarbejdere. Men vi er privilegeret af at kunne holde åbent og holder skindet på næsen. Og samarbejdet med Aarstiderne giver nye muligheder,« siger fiskehandler Tommy Raabo Fischer.

Kasserne indeholder blandt andet underudnyttede spisefisk, primært fra de små kystfiskere i Øresund. I den første kasse var der for eksempel slethvar.

»Danskerne spiser rødspætter og laks, og kan måske svinge sig op på et stykke torsk, hvis det går vildt for sig. Vi vil gerne præsentere kunderne nogle fisk, der udfordrer,« siger Tommy Raabo Fischer.

Selv om der har været længere mellem kunderne i Torvehallerne på det seneste, er der også lyspunkter, fortæller fiskehandleren:

»Det har været en fornøjelse at opleve, at corona-krisen har givet kunderne mere tid til at lave mad. Og når alle har firkantede øjne af at kigge på ipad’en, så går familierne i køkkenet sammen,« oplever Tommy Raabo Fischer.

Færdigretter til døren

Fra HAVs specialvare-kollega i Torvehallerne, Slagter Lund, glæder man sig over, at man allerede for nogle år siden indgik samarbejde med nemlig.com om at levere færdigretter.

Det har hidtil været et godt supplement til omsætningen i forretningen, men i corona-tiden er det afgørende for, at slagteren ikke skal fyre nogen, men i stedet holder forretningen kørende.

