Efter brand på populært spisested: Nu åbner madglad trio ny frokostrestaurant

Karina Pedersen, Simon Olesen og Rasmus Amdi Larsen åbner Restaurant Møntergade, så snart det bliver muligt.

De tre daglige hovedkræfter bag Restaurant Palægade, der i marts blev ramt af en brand og siden rendte ind i en konkurs, er nu klar til at åbne en ny frokostrestaurant. På få uger er det lykkedes Simon Olesen, Rasmus Amdi Larsen og Karina Pedersen at skaffe økonomisk opbakning til at kunne åbne på en legendarisk adresse i København.

Restaurant, som får navnet Restaurant Møntergade, slår nemlig dørene op i det ikoniske røde bindindsværkshus på hjørnet af Møntergade og Gammel Mønt, hvor kokken Claus Christensen huserede i mange år, og hvor senest Restaurant Ma havde til huse.

»Vi er helt utroligt glade og stolte over, at vi på så kort tid er lykkedes med at kunne åbne en ny frokostrestaurant efter den tragiske brand på Restaurant Palægade. Vi glæder os helt vildt til igen at kunne servere vores populære frokostretter og smørrebrød. Og selv om det er i nye omgivelser, så lover jeg, at kvaliteten og smagen fortsat vil være helt i top,« siger Simon Olesen.

Et københavnersted

Restauranten fil først om fremmest have fokus på frokostmenuen

»Vi vil dog også have et aftenkoncept på Restaurant Møntergade, men det vil kun være private dining arrangementer. Vi brænder for den gode frokost. Det vil vi derfor koncentrere os om, og vi håber igen at kunne være et af de foretrukne steder i detcentrale København, hvor forretningsfolk og private mødes og får snakket over en god bid mad med tilhørende drikke af god kvalitet, uanset om det er øl, snaps eller vin. Vi skal fortsat være et sted, der kan forbinde de klassiske dyder med lidt mere moderne tænkning,« siger Simon Olesen, der gerne vil gøre stedet til et københavnersted.

»Det er ambitionen at opbygge et stampublikum af dem, der bor og arbejder i området,« siger Simon Olesen til City Avisen.

Konkurs efter brand

Restaurant Palægade brændte natten til 11. marts. Efterfølgende afviste forsikringsselskabet at dække skaderne på op mod 10 mio. kr., fordi branden var startet i noget selvantændelig linolie, som et par tjenere havde brugt til at behandle bordene i restauranten med aftenen forinden. Afslaget fra forsikringsselskabet gjorde, at der ikke var andre muligheder end at erklære restauranten konkurs.

Restaurant Palægade vil efter planen genopstå i en ny konstruktion, men uden den madglade trio.

Efter konkursen har Simon Olesen, Rasmus Amdi Larsen og Karina Pedersen i stedet kæmpet for at kunne fortsætte i nye rammer. Og det er nu lykkedes med hjælp fra en lille kreds af erhvervsfolk med erhvervsmanden Henning Kruse Petersen i spidsen.

»Vi har ligget søvnløse siden branden. Vi har knoklet i Restaurant Palægade siden 2016. Det lykkedes at skabe en utrolig populær Københavnsk frokostrestaurant med klassiske dyder. Det ville ganske enkelt ikke være til at bære, hvis det hele bare skulle være spildte kræfter. Men det er det heldigvis heller ikke med åbningen af Restaurant Møntergade.«

Restauranten er klar til at åbne så snart det bliver muligt i forhold til den aktuelle corona-situation.