Planer om nyt liv til gammel elværksbygning

I mere end ti år har det gamle kedelhus i Adelgade stået tom. Nu vil ejeren prøve bygningens muligheder af. Men det kræver en dispensation fra lokalplanen, hvis den gamle bygning skal huse modeshows, loppemarkeder eller madboder.

Hærget af graffiti og med flere knuste ruder står den gamle elværksbygning i Adelgade med et trist udtryk. Engang var bygningen en central del af byens forsyning. Siden har den været anneksscene for Det Kongelige Teater. Men i de seneste godt ti år har bare stået tom.

Det skal der gøres noget ved nu. Selskaberne Power Hall A/S og Thylander Gruppen, der varetager driften af bygningen for ejeren, energiselskabet Ørsted, vil over en treårig periode afprøve det gamle elværks muligheder til for eksempel madmarked, modeshow, loppemarked og spillested. Det fremgår af en ansøgning til Københavns Kommune.

For at planerne skal blive til virkelighed, kræver det en dispensation fra lokalplanen for området, ligesom det kræver en ombygning og etablering af en toiletbygning umiddelbart i forbindelse med bygningen. Desuden lægger planen op til mulighed for udeservering nord på et område nord for bygningen.

Modeshow og udstilling

Præcis hvilke aktiviteter bygningen kommer til at rumme fremover, ligger ikke fast. Det afhænger af, hvilke muligheder en dispensation fra lokalplanen giver og dialogen med fremtidige lejere, oplyser bestyrelsesformand i Thylander Gruppen og Power Hall A/S, Lars Thylander til City Avisen:

»Adelgade 10 har stået tom længe, og ejeren vil undersøge muligheden for aktiviteter i bygningen. Derfor har vi i samarbejde med Årstiderne Arkitekter lavet en ansøgning til kommunen, da det vil kræve dispensation fra den nuværende lokalplan,« siger Lars Thylander og nævner modeshow, udstillinger og produktlanceringer som muligheder.

Flere høringssvar fra naboer i området udtrykker bekymring for, at Gothersgades vilde natteliv drejer ned ad Adelgade til Turbinehallerne, men det har Lars Thylander svært ved at forestille sig:

»Det er ikke den type liv i bygningen og området, jeg ser for mig,« siger Lars Thylander.

Interessant arkitektur

Det er Årstiderne Arkitekter, der blandt andet har stået for renoveringsopgaver af bygninger i Carlsberg Byen, som står bag udformningen af ansøgningen.

»Det er interessant at afdække husets muligheder og finde ud af, hvordan man får huset til at fungere til nye formål,« siger kreativ chef, Rasmus Tøgern.

»Arkitektonisk er det en interessant opgave. Bygningen er ikke fredet, men arkitekturhistorisk og kulturhistorisk er det interessant at forsøge at give bygningen nyt liv i stedet for blot at rive ned,« siger han.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har Turbinehallerne på dagsordenen på mødet mandag. Forvaltningen anbefaler at meddele dispensation fra anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen.

Beboerformand: Ikke brug for mere byliv i området

Udsigten til madmarked og koncerter i Turbinehallerne i Adelgade er ikke populært hos formanden for Grønnegade Beboerforening, Hannibal C. Holt.

»Området omkring Gothersgade er langt over mætningspunktet, hvad angår publikumsorienterede aktiveteter. Der er ikke brug for mere af den slags nu,« siger Hannibal C. Holt, der også sidder i Indre By Lokaludvalg.

Han minder om, at der er mange beboere i kvarteret, der i forvejen døjer med larm og leben fra nattelivet.

»Kvarteret har brug for noget, der er rettet mod beboerne. Vi har brug for en badmintonbane, en institution eller et samlingssted for beboerne,« siger Hannibal C. Holt, der håber, at politikerne vil sætte foden ned og sige nej til at give dispensation fra lokalplanen.

Flere høringssvar fra naboer deler beboerformandens bekymring, mens andre ser frem til, at den ramponerede bygning får nyt liv.