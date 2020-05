Book en boghandler: Coronatiden får boghandel til at tænke nyt

Da det så sortest ud, var spørgsmålet om rejse-boghandlen Tranquebar overhovedet ville åbne igen aktuelt. Men nye initiativer har fået den velbesøgte boghandel gennem corona-tiden, blandt andet bogkonsultationen ¿Book en boghandler.

»Det er både tilladt og moralsk forsvarligt at hamstre bøger,« står der med store bogstaver i vinduet på rejseboghandlen Tranquebar på hjørnet af Borgergade og Landgreven.

Skiltet blev sat op i marts, da corona-bølgen skyllede ind over landet, og paniske danskere flåede toiletpapir ned fra supermarkedernes hylder.

Det er to måneder siden nu. To måneder, hvor den ellers velbesøgte kombinerede boghandel og bogcafé først måtte se kunderne udeblive og derfor valgte at lukke ned i fire uger. Men så alligevel åbnede igen for at kunne servicere den litteraturhungrende kundekreds.

Andre nyheder

Book en boghandler

Senest har Tranquebar haft succes med konceptet ’Book en boghandler’. Uden for normal åbningstid får du butikken og en boghandler helt for dig selv. Så kan du få personlig vejledning og en god snak om ’Kærlighed i koleraens tid’, den franske klassiker ’Bonjour Tristesse’ eller hvad, der lige falder i din smag over en kop kaffe eller et glas vin.

»Der er tid til fordybelse og til at få inspiration til nogle andre litterære oplevelser, end man måske lige havde forestillet sig. Og der er faktisk mange, der har booket tid i de seneste uger,« fortæller boghandler Vibeke Hansen, der påtænker at lade bogkonsultationerne fortsætte også efter corona-tiden.

»Vi forestiller os, at det kunne være en fin oplevelsesgave fremover,« siger hun.

Mod fjernere himmelstrøg

Tranquebar har specialiseret sig i rejsebøger, rejsebeskrivelser og udenlandsk litteratur. Og selv om rejser til fjerne egne i denne tid ikke ligger lige for, vil kunderne gerne stadig drømme sig til fjernere himmelstrøg gennem litteraturen.

»Og så har vi oplevet en større interesse for skønlitteratur end sædvanligt,« siger Vibeke Hansen.

Da det så sortest ud, var spørgsmålet om butikken overhovedet ville åbne igen aktuelt. Men med hjælpepakker, kreative ideer og en portion godt humør peger pilen igen fremad for boghandleren i Borgergade.

»Nu glæder vi os til, at vi igen kan se frem til at åbne caféen og få gang i de mange forfatter-arrangementer, der er så stor en del af livet her i butikken,« siger Vibeke Hansen.