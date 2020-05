Amagertorv får ansigtsløft under Corona-stilhed

Mens storcentre, caféer og mange butikker fortsat er lukkede på grund af Coronavirusset, har der været stille på Amagertorv, der normalt er et af de mest trafikerede områder i Indre København.

Netop stilheden udnytter brolæggere i København nu til at reparere huller i torvets 27 år gamle granit-mosaik for at gøre pladsen flot igen.

Normalt lappes det med asfalt, der tørrer hurtigt, men denne gang er der mulighed for at spærre af i længere tid, og derfor kan de lave mere omfattende reparationer. Det fortæller Frederik Rønnenfelt, der er brolægger fra Københavns Kommune:

»Det kan være svært at komme til på en almindelig hverdag, hvor der både er varetransport til butikkerne og masser af fodgængere. Så ofte lapper vi hullerne med asfalt, der hærder hurtigt. Selvom, kønt er det jo ikke. Men i øjeblikket kan vi boltre os, og vi kan tillade os at spærre af i lang nok tid til, at vi kan lave de lidt større reparationer, som gør pladsen flot igen,« siger han.

Hullerne på Amagertorv opstår, når tunge køretøjer slider på belægningen, men på grund af den normale travlhed på torvet har det altså ikke været muligt at lappe hullerne på den bedst mulige måde indtil nu. Arbejdet på torvet har dog længe været på kommunens to-do-liste.

Også på Københavns andre offentlige områder er der nu skruet op for antallet af reparationer, og derfor arbejder brolæggere nu også blandt andet på at lappet huller på Ny Østergade og Tordenskjoldsgade.