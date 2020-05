Udeservering i parker skal hjælpe byens trængte spisesteder

Restauranter og caféer får mulighed for at udvide deres udeservering. Aftalen er kommet i stand som en hjælpende hånd fra kommunen til de coronaramte spisesteder.

En politisk aftale på Københavns Rådhus skal give en håndsrækning til de trængte københavnske spisesteder. Seks partier satte torsdag signatur på den såkaldte overførselssag, der fordeler ubrugte kommunale penge fra 2019.

En væsentlig del af aftalen er en hjælpepakke til det corona-ramte erhvervsliv. For spisesteder og cafeer betyder det, at der bliver mulighed for at søge om udvidet udeservering.

Aftalen løber frem til 1. oktober og betyder, at der vil være mulighed for at øge udeserveringen på pladser, i parker og i nogle tilfælde på udvalgte parkeringspladser.

»Byens restauranter og caféer er med til at give København liv og sjæl. Når vi hjælper dem, er vi med til at sikre, at det København, vi kender og elsker, også er der på den anden side af krisen,« siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale, SF, Alternativet og Venstre.

Hensyn til borgerne

Partierne er enige om, at der skal tages hensyn til borgernes hverdag, så de ikke plages af larm og affald.

Det betyder bl.a. at udvidelsen kun gælder tirsdag til lørdag. Desuden bliver det kun tilladt at udvide udeserveringen for steder, der serverer fødevarer.

»Hvis vi skal sikre os mod en bølge af konkurser, må vi give restaurationerne lidt ekstra plads. På den måde kan københavnerne holde afstand, hjælpe det lokale erhvervsliv og spise lækker mad på én og samme tid,« siger SF’s Astrid Aller, der har kæmpet for at få forslaget igennem.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) glæder sig også over aftalen:

»Det har været vigtigt for os ikke at belaste borgerne med støj og skrald, og at der ikke inddrages p-pladser i områder med meget høj parkeringsbelægning,« siger hun i en pressemeddelelse.

På et møde fredag blev aftaleparterne enige om indholdet af de detaljerede retningslinjer.

De skal endeligt vedtages af Teknik- og Miljøudvalget mandag, oplyser kommunen til KøbenhavnLIV.

Flere hjælpepakker

Aftalen om overførselssagen indebærer også, at der er penge til en kampagne, der skal promovere København som turistby i det øvrige Danmark, og byggesagsbehandlingen bliver styrket.

Tidligere på året indgik partierne en delaftale om at sætte flere byggeopgaver og renoveringer i gang.