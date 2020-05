Solrige dage på vej, men politiet advarer: Vi kan lukke Kongens Have

I sidste uge satte Københavns Politi advarselsskilte op i Kongens Have. På skiltene er der information om, at politiet kan lukke området, hvis for mange mennesker forsamler sig i området.

»Årsagen er, at Kongens Have er et af de områder, hvor vi af erfaring ved, at mange mennesker søger hen og opholder sig tæt på hinanden. Vi håber, at borgerne vil holde god afstand i haven. Hvis det ikke er muligt, bør man finde et andet område at sætte sig,« lyder det fra Københavns Politi.

Meteorologerne forudser sol og lunere vejr i dagene omkring Kristi Himmelfart, og det lokker givetvis flere københavnere ud.

Andre nyheder

Ud over Kongens Have har politiet opsat advarselsskilte i Amager Strandpark, på Gøteborg Plads i Nordhavn, i dele af Fælledparken, i midterrabatten på Sønder Boulevard på Vesterbro på Islands Brygge, på Dronning Louises Bro og i Kastrup Strandpark

Politiet har fortsat en øget tilstedeværelse over hele byen.