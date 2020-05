Rom fra Fanø og bobler fra Fyn: Hele Danmark på 20 kvadratmeter

En nordjysk kvinde født i Uganda og en barnefødt gammelholmer har åbnet butik i Holbergsgade, hvor der udelukkende er danske varer på hylderne. Kom med indenfor i ¿Lille Danmark¿.

Her er mousserende vin fra Sydfyn og kirsebærvin fra Lolland. Her er rødvinssalt fra Bornholm og skibsrom fra Fanø. Her er æblelikør fra Aalborg-egnen og Dry Gin fra Refshaleøen. Lækkerier for livsnydere og feinschmeckere. Og fælles for det hele: Det er dansk, og det er dejligt.

Butikken Lille Danmark åbnede i begyndelsen af april i Holbergsgade. I den lille, hyggelige forretning på blot 20 kvadratmeter kan man gå på opdagelse i noget af det bedste, danskproducerede til at skænke i glasset.

Prisvindende vine står side om side med bitter og likør fra alle egne af landet. Produceret af ihærdige iværksættere, som gennem de seneste år har vist, at Danmark kan gøre sig gældende på vinens verdenskort.

Derudover rummer forretningen salt, eddiker og olier – og såmænd også badesalt og ansigtsscrub. Eksklusive varer produceret med omhu og kærlighed – og alt sammen Made In Denmark.

Friske varer fra gårdbutikker

Bag disken i Lille Danmark står Mariah Namagembe Bülow. Hun er født i Uganda, men har boet i Nordjylland i mere end 20 år, inden kærligheden bragte hende til hovedstaden for fire år siden.

Hun bor i Peder Skrams Gade med sin mand, Dennis Jørgensen Bülow, der er født og opvokset på Gammelholm og er nu vendt tilbage til kvarteret, hvor han også har en finger med i spillet i forretningen.

»Jeg har boet på landet, hvor jeg har været vant til at købe friske varer fra gårdbutikker og følt glæden ved at vide, hvor varerne kommer fra, og hvad der er historien bag. Det er det, vi også gerne vil her i butikken,« fortæller Mariah.

»Der er så mange entusiastiske fødevareproducenter rundt om i landet, som skaber nogle helt fantastiske produkter. De bruger tid og grundighed på at udvikle den rigtige smag, og de vinder priser på stribe. Den fortælling vil vi gerne videregive her i forretningen,« siger Dennis.

Parret har brugt meget tid på research, smagninger og på at mødes med de mindre producenter for at få historierne bag varerne. Selvfølgelig skal kvaliteten være i orden, men fortællingen om varerne er også vigtig.

Om det er manden, der sanker enebær på Bornholm for at kunne skabe en helt særlig gin, om det er de danske bobler, der er kommet på menukortet på en Michelin-restaurant, eller om det er historien om, hvordan Danmark også er ved at blive et vinland. Den gode fortælling er en del af købet.

Derfor har Lille Danmark i første omgang heller ikke etableret en webshop. Parret har stor tiltro til den fysiske butik og oplevelsen i forbindelse med indkøb.

»Jeg vil gerne vide, hvad jeg spiser og drikker. Jeg vil gerne vide, hvor det kommer fra, og det vil kunderne også gerne. Det er en del af charmen ved det hele,« siger Mariah.

En butik for de lokale

Butikken åbnede netop som corona-krisen var på sit højeste, men kunderne har alligevel fundet frem til butikken i Holbergsgade.

»Vi tror, at det først og fremmest bliver en butik for de lokale københavnere, der gerne vil prøve noget andet og noget ekstra og ligesom os interesserer sig for, hvad der bliver produceret rundt omkring i landet. Og så behøver man ikke køre landet rundt for at købe dem. Vi har hentet dem for kunderne,« siger Dennis.

Når turisterne igen begynder at komme til København, håber parret også, at nogle af dem vil tage en afstikker fra den obligatoriske tur gennem Nyhavn.

Med kun halvanden måned på bagen, er butikken stadig i udviklingsfasen, men Mariah og Dennis har masser af ideer til fremtiden. Blandt andet håber de på at kunne arrangere ture fra Holbergsgade ud til nogle af de producenter, der har varer på hylderne i Lille Danmark, som man kender det fra vinture til Frankrig eller Italien.

»Der er så mange gode danskproducerede varer derude, og vil så gerne præsentere dem for københavnerne,« siger Mariah.

Lille Danmark. Holbergsgade 15. Se mere her lilledanmark.dk