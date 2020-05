Nu spiser gæsterne igen kiksekage hos Mormors: »Det er som at begynde forfra«

Sidste mandag kunne gæsterne igen sætte sig til bords på den hyggelige café Mormors i Bredgade. Indehaver Gitte Hansen glæder sig over, at der igen bliver serveret muffins og kiksekage ¿ men det har været en hård tid.

På væggen hænger hilsner fra kronprinsparret, Sofie Gråbøl, Lars Mikkelsen og andre danske stjerner. I rosende vendinger lovpriser de den hyggelige atmosfære, de hjemmebagte kager og de velsmurte sandwiches på Mormors i Bredgade.

Her har Gitte Hansen gennem 16 år drevet cafeen, hvor gamle juleplatter på væggen, mågestel hængende i vinduerne, antikke møbler og sirligt porcelæn skaber en helt særlig ramme for cafeens gæster.

Men under coronakrisen har Mormors ligesom byens øvrige spisesteder været lukket ned. Et par uger forsøgte Gitte Hansen sig med takeaway, for som hun siger: »I denne tid tæller hver en hundredekroneseddel.«

Men det var først, da cafeer og spisesteder mandag fik mulighed for at åbne dørene igen, at Mormors lignede sig selv igen. Og så alligevel ikke.

Tilbage til start

»Jeg føler det som om, at jeg er tilbage, hvor jeg startede for 16 år siden,« siger Gitte Hansen, der har måttet sige farvel til personale, da omsætningen udeblev, og nu igen selv tager tjansen bag disken i cafeen og ved ovnen i køkkenet.

»Det har været en hård tid, men nu er det dejligt, at gæsterne igen kommer ind for at få kiksekage og en kop kaffe, selv om der nok går noget tid, før vi er helt oppe i omdrejninger igen. Jeg håber, at det på et tidspunkt bliver det samme, som da vi var nødt til at lukke ned,« siger Gitte Hansen og tilføjer, at der har været perioder, hvor hun har tænkt: »Gad vide, om gæsterne overhovedet kommer tilbage.«

Man vender tilbage

Men de gør de, for Mormors er et sted, man vender tilbage til. Siden åbningen for 16 år siden har Gitte Hansen hyldet mormor-stilen. Som hun skriver på sin hjemmeside:

»Vi kender alle sammen mormor. Hun er sådan en flink gammel dame med sort bælte i hjemmebag, der stadig bruger udtrykket ‘iskage’ i stedet for is, og som aldrig bliver træt af at gentage: Kom nu, spis én til …«

I mormorstilen efter nedlukningen er der rykket rundt på møblerne, så afstandsreglerne kan efterleves, og på disken bliver kunderne budt velkommen med håndsprit. Men ellers er Mormors, som man kender den – hjemlig og hyggelig og med så meget at kigge på, at førstegangsbesøgende risikerer at miste øjenkontakten med sin medspiser, fordi der er så meget, øjnene kan gå på opdagelse i på væggene og hylderne.

Meget overvældende

Selv om det har været en hård periode for Gitte Hansen at komme igennem, har der også været positive oplevelser – og de er gode at komme videre på.

»Jeg har oplevet en gæst, der bestilte to sandwiches, men insisterede på at betale for tre, og en, der har købt en kop kaffe og givet flere drikkepenge end kaffen kostede. Det er meget overvældende at opleve,« siger Gitte Hansen, der har postet flittigt på facebook for at holde kontakten til de faste kunder.

»Og så er det bare dejligt at se dem tilbage i Bredgade. Hvor har jeg savnet dem,« siger Gitte Hansen, inden hun smutter ud i baglokalet for at tage endnu en plade mormorbagværk ud af ovnen.

Mormors. Bredgade 45, 1260 København K. Se mere på mormors.dk