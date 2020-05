Trods genåbning af teaterscener: Populært teater aflyser sommerens forestillinger

Lørdag skulle der have været premiere på forestillingen ’Fyrtårnet’ på Marionet Teatret i Kongens Have. Men i år må publikum spejde forgæves efter det populære udendørs teater. Marionet Teatret er nødt til at aflyse begge sommerens forestillinger.

»Kongens Have er en af de advarselszoner, som Københavns Politi har etableret under corona-krisen. Trods genåbning af teatrene i Danmark, er vi desværre i den situation, at de gældende regler for forsamlinger og afstandskrav gør, at vi ikke kan gennemføre vores forestillinger på en forsvarlig måde,« lyder det fra teaterleder Trine Wisbech i en pressemeddelelse.

Andre nyheder

I stedet er der lagt op til, at de to forestillinger bliver skubbet til næste sommer.

»Vi kommer stærkt igen i sommeren 2021 og glæder os meget til igen at have publikum på de grønne bænke,« lyder det fra Trine Wisbech.