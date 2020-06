Nu kan du igen nå toppen af Rundetaarn – men du skal holde tilbage for rødt

Rundetaarn genåbnede fredag før pinse efter at have været lukket ned under corona-krisen. Nye initiativer skal sørge for, at regler om afstand og forsamlinger bliver overholdt. Blandt andet en lysregulering.

Rundetaarn har indført trafikregulering.

På vej op til toppen af det gamle tårn fra 1642, bliver du mødt af en lampe, der skal sørge for, at gæsterne ikke klumper sammen på den øverste smalle stentrappe, der fører det sidste stykke op til platformen med udsigt over København.

Nøjagtig som du kender det fra vejarbejder i trafikken, sørger lyssignalets røde og grønne farve for, at gæsterne enten bevæger sig opad eller nedad ad de 31 trin på den blot 90 centimeter brede vindeltrappe.

Lysreguleringen er sat op for at Rundetaarn kan overholde krav om afstand og forsamlinger, der er indført i forbindelse med den nuværende corona-situation.

Ideen er ikke ny

»Vi har etableret lyssignalet for at undgå, at folk skal passere hinanden tæt på den smalle trappe,« siger souschef i Rundetaarn, Jeanette Bursche.

Coronasituationen er den direkte anledning til, at lysreguleringen er blevet indført, men ideen er ikke ny, fortæller Jeanette Bursche:

»Når tårnet er fyldt med turister, kan det være svært at bevæge sig begge veje på stentrappen. Vi har tidligere overvejet en udvidelse af trappen, men det kan ikke lade sig gøre, da Rundetaarn er en fredet bygning.«

Om lysreguleringen bliver permanent, afhænger af gæsternes reaktion, og om den virker efter hensigten.

Lige nu har Rundetaarn svært ved at vurdere effekten, da besøgstallet ikke er i nærheden af normalen. Pinselørdag havde Rundetaarn lige under 500 besøgende. Den tilsvarende dag sidste år var besøgstallet otte gange højere.

Observatoriet er lukket

»Vi lider under, at der ikke er turister i byen. En stor del af Rundetaarns gæster er udlændinge, og de er bare ikke i byen lige nu,« siger Jeanette Bursche, der håber at københavnerne vil tage en ekstra tur i tårnet og håber, at udstillingen om videnskabsmanden H.C. Ørsted, der åbner 1. juli også vil trække gæster til.

Udover lysreguleringen har Rundetaarn indført andre tiltag, der skal gøre det sikkert at besøge den historiske bygning. Blandt andet er det lige nu ikke muligt at besøge observatoriet og ’Den hule kerne’.

Desuden holder Rundetaarn tal på alle gæster, der kommer ind og forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til tårnet midlertidigt, hvis det bliver det nødvendigt.