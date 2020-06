Gadekøkken åbner igen: Kagekonge klar med græske lækkerier

Grundlovsdag kommer der liv og glade dage på pladsen for enden af Inderhavnsbroen, når Broens Gadekøkken åbner igen – og ikke bare med alle de gamle kendinge, men også tre helt nye containerkøkkener.

»Vi er nu helt klar til at åbne op for Broens Gadekøkken den 5. juni efter en masse forberedelse. Vi har iværksat en række tiltag, der skal gøre det lettere for alle at passe godt på hinanden,« fortæller Kira Thanning, direktør for Broens Gadekøkken, i en pressemeddelelse.

Gæsterne kan glæde sig til et kulinarisk gensyn med gamle kendinge som Gasoline Grill, Haddocks og Palægade. Men derudover er der tre helt nye bekendtskaber:

Sultne besøgende kan bl.a. kaste sig ud i det græske køkken. Dessertkokken Nikolaos Strangas vender tilbage til de græske rødder med sit nye gadekøkken, OPA. Alt på menuen er økologisk og toppet med cremet tzatziki lavet på hans bedstemors opskrift og med masser af kærlighed.

En anden nyhed er Korean Fried Chicken By 108, hvor man kan stifte bekendtskab med nogle af smagene fra det Sydkoreanske køkken. Den tredje og sidste nyhed er Natural Blue, hvor man forkæles med frisk fisk og skaldyr serveret i bedste australske street food-stil.