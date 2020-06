Google Maps-brugerne har talt: Pizzeria banker Michelin-restaurant

Da Aldo Pizzeria i Vendersgade er byens bedste spisested, hvis man spørger brugerne af Google Maps. Torsdag fik det lokale pizzeria diplom for hæderen af Google Danmark – lige til at hænge op.

Pizzaen med nummer fire er med tomat, ost, grillede kartofler, soltørrede tomater og pesto. Den hedder Aldo, er ’husets specialitet’ og bliver toppet med frisk basilikum.

Pizzaen er den, der oftest kommer ud af ovnen i Da Aldo Pizzeria i Vendersgade.

Det lokale pizzeria nær Israels Plads er netop blevet hædret af Google Danmark som den bedst ratede restaurant i København af brugerne af Google Maps. I øvrige lige foran Michelin-restauranten Geranium.

Hver dag bidrager mere end 20 millioner Google Maps-brugere på verdensplan med indhold, som kan gøre det nemmere for andre at finde de helt rigtige steder at besøge.

Også i København, hvor Google Danmark i torsdags kårede den bedst ratede bar, café og restaurant.

Sidstnævnte hæder tilfaldt altså Da Aldo Pizzeria, hvor indehaveren, der selv bærer kaldenavnet ’Aldo’ naturligvis glæder sig over prisen og diplomet, der får en prominent placering i kælderbutikken.

»Vi er rigtig glade. Det betyder alt, at kunderne er glade for det, vi laver,« siger Aldo, der fortæller, at pizzeriaet har mange stamkunder fra lokalområdet omkring Nansensgade.

Engagerede ’foodies’

Anmeldelserne, der ligger til grund for prisen, kommer fra en bred gruppe af både danske brugere og udenlandske gæster.

Og kommunikationschef for Google i Danmark, Jesper Vangkilde, påpeger, at listerne ikke nødvendigvis rummer de største og mest kendte københavnersteder:

»Det er helt vildt at se det engagement, brugerne har. Vi er glade for, at så mange engagerede ‘foodies’ leder folk hen mod de gode steder – men også i en alternativ retning, som alle ikke kender i forvejen. Og ovenpå en hård tid for restaurationsbranchen er den her pris også en sund påmindelse om, hvor vigtigt det er at støtte de lokale steder, så turister og lokale også i fremtiden kan spise og drikke godt i København,« siger Jesper Vangkilde.

Listerne er baseret på stedernes gennemsnitlige bedømmelse fra brugere på Google Maps kombineret med niveauet af ‘engagement’, såsom antal vurderinger og anmeldelser. Opgørelsen er foretaget, inden coronakrisen lukkede Danmark ned.