Plads til fællesskab: Bar-ejere vil gøre Ny Adelgade til en hyggelig oase i byen

Træer, grønne planter, bænke og udeservering er blandt de virkemidler, der skal forvandle Ny Adelgade, hvis det står til bar-ejere og restauratører i gaden.

Væk med en håndfuld parkeringspladser. Ind med grønne planter, træer og udendørsservering. De driftige erhvervsdrivende bag Palæ Bar, Deco og Restaurant Frank vil omdanne Ny Adelgade, der ifølge dem mest fungerer som en trafikåre med gennemkørende trafik uden et egentligt gøremål.

»Vi mener at Ny Adelgade har et kæmpe potentiale, og ved omlægning af vejen åbnes utallige muligheder for flere fællesskabsstyrkende arrangementer og udendørsservering, langbordsmiddage, loppe- og blomstermarked, juletraditioner m.m.,« skriver initiativtagerne i en beskrivelse af projektet, der er udarbejdet sammen med Mangor & Nagel Arkitekter og & Development IvS.

Træer og bænke

Projektet er inspireret af stemningen i Kompagnistræde, hvor gående og siddende er med til at skabe en særlig atmosfære.

»Vi vil i samarbejde med Københavns Kommune være med til at gaden begrønnes, plante træer samt etablere bænke og områder der sikrer en mangfoldig atmosfære med plads til samtale og fællesskab i byrummet til gavn for Grønnegade-kvarterets beboere og de mange turister der hvert år besøger København,« lyder det fra initiativtagerne i projektbeskrivelsen.

Pilotprojekt

Projektet danner grundlag for et medlemsforslag fra SF, der bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget mandag.

Partiet foreslår, at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan Ny Adelgade kan indgå som et pilotprojekt i forbindelse med fredeliggørelsen af Indre By, alternativt om det kan blive et frigadeforsøg.

»Når vi ser det som en politisk opgave, så handler det om, at vi skal udnytte de lokale initiativer og løfte dem, så initiativtagere i vores by faktisk oplever, at der bliver reageret, når de involverer sig i byens udvikling,« lyder det blandt andet i motiveringen fra partiet.