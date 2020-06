40 liter vand på 2,5 minut: Overnatningssted opfordrer gæster til at spare på vandet

Danske sommerturister og overnattende gæster på Danhostel Copenhagen City kan nu se, hvor meget vand de anvender i løbet af et brusebad – og det er faktisk intet mindre end 40 liter vand på 2,5 minut.

Ved at gøre opmærksom på hvor meget vand der egentlig ryger ud af en bruser på ét bad, håber Danhostel at ’nudge’ gæsterne til at spare på vandet. Som de første i Danmark har overnatningsstedet installeret vandsensorer, der kan måle vandforbrug. Det sker som et bæredygtigt tiltag og som et led i arbejdet med FN’s Verdensmål.

Installeringen af vandsensorerne foregik i foråret 2019, og Danhostel Copenhagen City forventer, at det vil reducere det totale vandforbrug med minimum ti procent til næste år.